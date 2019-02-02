Сборная Казахстана по хоккею сыграет на турнире в Южной Корее

Соперниками казахстанской команды станут сборные Южной Кореи, Японии и Латвии.

Сборная Казахстана примет участие в Кубке Наследия-2019, который пройдет с 6 по 8 февраля 2019 года в корейском городе Каннын, передает Icehockey.kz.

Соперниками казахстанской команды станут сборные Южной Кореи, Японии и Латвии.

Расписание матчей (астанинское время):

6 февраля

11:00 Казахстан — Япония

7 февраля

16:30 Казахстан — Корея

8 февраля

12:30 Латвия — Казахстан

Состав сборной Казахстана:

Вратари:

Никита Бояркин ("Темиртау")

Сергей Кудрявцев ("Барыс")

Валерий Севидов ("Алматы")

Защитники:

Мадияр Ибрайбеков ("Номад")

Никита Клещенко ("Номад)

Александр Пелевин ("Номад")

Егор Шалапов ("Номад")

Эмиль Нургалиев ("Темиртау")

Иван Степаненко ("Бейбарыс")

Дмитрий Быков ("Алтай Торпедо")

Андрей Волгин ("Иртыш")

Нападающие:

Дмитрий Гренц ("Номад")

Аркадий Шестаков ("Торпедо")

Кирилл Савицкий("Номад")

Валерий Гурин ("Номад")

Евгений Королинский ("Номад")

Антон Некряч ("Бейбарыс")

Кирилл Панюков ("Номад")

Андрей Яковлев ("Номад")

Артем Лихотников ("Алтай Торпедо")

Никита Самойлов ("Иртыш")

Никита Титов ("Иртыш")

Дмитрий Преснов ("Номад")

Главный тренер: Юрий Михайлис;

Тренеры: Георгий Верещагин, Павел Бессонов.

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