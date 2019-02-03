Мировые звезды фигурного катания поддержали идею названия алматинской арены в честь Тена

Медведева и Браун записали видеообращение к болельщикам, где попросили их поддержать петицию о переименовании арены.

Российская фигуристка Евгения Медведева и американский фигурист Джейсон Браун поддержали идею переименовать комплекс Halyk Arena в Алматы в честь погибшего Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

Медведева и Браун записали видеообращение к болельщикам, где попросили их поддержать петицию о переименовании арены.

- Мы призываем вас помочь нам сохранить память Дениса Тена. Он внес большой вклад в фигурное катание, особенно в Казахстане. Он был близким человеком для нас, и просто хорошим другом, - сказали Медведева и Браун в видеоролике.

В конце января казахстанцы создали онлайн-петицию по названию Халык Арены именем Дениса Тена.

В качестве доводов в поддержку инициативы, авторы поста отметили вклад Тена в спортивную деятельность страны и ее международного имиджа. Кроме того, поклонники опубликовали целый свод цитат, включая главу государства, которые положительно отзывались о заслугах спортсмена.

Петиция была опубликована 23 января, меньше чем за сутки ее подписало 826 человек.

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