Курс доллара составил 382,48 тенге на утренних торгах

Объем торгов – 32,8 млн долларов.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 382,48 тенге за доллар (-0,26 тенге), объем торгов – 32,8 млн долларов (+15 900 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,8370 тенге за рубль, предложение – 5,8470 тенге за рубль.

В обменниках курс доллара - 380,7-382,5 тенге, евро - 437,7-440,1 тенге, 5,81-5,87 тенге.

В торгах приняли участие 17 банков.

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