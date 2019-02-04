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Курсы валют на 5 февраля

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 382,23 тенге.

Фото : sputnik.мd4 февраля 2019, 15:58

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 382,00 тенге за доллар США при объеме торгов 35,2 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 382,23 тенге за доллар (-0,51 тенге), суммарный объем торгов – 68 млн USD (-7 900 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,8226 тенге за рубль при объеме торгов 30 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8226 тенге за рубль (-0,0082 тенге), суммарный объем торгов – 30 млн рублей (+12 млн рублей).

В обменниках курс доллара - 381,1-383 тенге, 437,1-440 тенге, рос.рубля - 5,79-5,86 тенге.

В торгах принял участие 21 банк.


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