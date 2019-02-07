Шукеев об экспорте мяса: Надо как-то приблизиться к цифре 60 тысяч тонн

В 2018 году экспорт говядины составил 19,9 тысяч тонн, превысив уровень 2017 года в 3,6 раза.

Министр сельского хозяйства поставил план своим подчиненным: экспортировать 60 тысяч тонн мяса к 2020 году. Это было озвучено сегодня во время расширенного заседания, в ходе которого обсуждался доклад первого вице-министра сельского хозяйства Армана Евниева, передает корреспондент Zakon.kz.

"Со второго полугодия 2018 года началась масштабная реализация программы мясного животноводства. Ее основа - малые и средние хозяйства. Запущен специальный льготный кредитный продукт "Сыбага". За 6 месяцев получили кредиты и вошли в программу более 600 семейных мясных ферм. В результате за 2018 год экспорт говядины составил 19,9 тысяч тонн, превысив уровень 2017 года в 3,6 раза. В этом году план по экспорту говядины 25 тысяч тонн, но мы намерены экспортировать не менее 30 тысяч тонн говядины", - отчитался Евниев.

Всего, по его словам, объем экспорта в 2019 году составит 33 тысячи тонн, и 40 тысяч (возможно) в 2020-м.

"Надо как-то приблизиться к цифре 60 тысяч тонн, потому что потенциал большой на следующий год. Баранина, видите, сейчас открывается. Компания одна у нас подписала контракт на поставку 10 тысяч тонн баранины с Ираном. Я думаю, мы не должны скромничать. Вот Максут (гендиректор Мясного союза Казахстана Максут Бактибаев), дойдем до 60 тысяч всего мяса или нет? Давай будем работать над этим, потому что эта цифра для нас становится теперь очень принципиальной", - отметил министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев и обратился уже к вице-министру Гульмире Исаевой с пожеланием выйти на экспорт свинины в Китай.

По его данным, фермеры в Северном Казахстане, Караганде и Талдыкоргане готовы осуществлять такие поставки. Осталось лишь открыть китайский рынок. Заняться этим вопросом он поручил именно Исаевой.

Татьяна Ковалева, Астана

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