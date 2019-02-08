118 нарушений природоохранного законодательства выявили в Актюбинской области

В регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению браконьеров.

Актюбинские полицейские при проведении ОПМ «Браконьер» изъяли 5 единиц незарегистрированного гладкоствольного огнестрельного оружия, передает Zakon.kz.

В области завершилось оперативно–профилактическое мероприятие "Браконьер".

За указанный период мобильными группами было проведено свыше 164 рейдовых мероприятий (46 совместно с природоохранными органами), проверено более 260 природопользователей (рыболовов, охотников), при этом, выявлено 118 фактов нарушений природоохранного законодательства.

"По 111 фактам вынесено постановление о наложении административных штрафов на общую сумму 492 374 тенге, в том числе за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных - 19, за нарушение требований пользования животным миром и правил охоты – 58; за нарушение требований пользования растительным миром – 8; за нарушение правил ношения, перевозки охотничьего оружия – 22", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.

Вместе с тем, возбуждено одно уголовное дело по ст. 337 ч.1 УК РК (незаконная охота).

Также, за период проведения ОПМ полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства, в том числе 4 туши зайца; одно транспортное средство;14 единиц орудий совершения правонарушения, в том числе 5 единиц незарегистрированного гладкоствольного огнестрельного оружия; 100 метров запрещенных к использованию рыболовных сетей; 5 штук боеприпасов (патронов).

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