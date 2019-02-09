Слух о закрытии "Спорт в моем дворе" опровергли в Алматы

Организация детского спортивного досуга - инициатива акимата Алматы, и она всецело направлена на людей.

В управлении спорта Алматы опровергли слухи о закрытии проекта "Спорт в моем дворе". Как сообщил руководитель управления Рустем Байсеитов, информация абсолютно не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

"Концепция проекта детского спортивного досуга в шаговой доступности была запущена в качестве пилота и очень хорошо себя зарекомендовала. За время существования проекта мы получили огромный опыт и благодарные отзывы родителей. В 2017 году на проект было выделено 162,9 млн.тенге, в 2018 году уже более 392 млн.тенге. Мы будем его продолжать, у нас никогда не было в планах сворачивать этот проект. Управлением спорта еще 30 января был объявлен соответствующий конкурс на портале госзакупок. Техспецификация не вызвала замечаний у департамента внутреннего госаудита (финансовый контроль), который уполномочен проверять размещаемые документы на портале закупок", - пояснил Байсеитов.

Также в управлении прокомментировали об инициативной группе, которая распространила недостоверную информацию по WhatsApp.

"Мы знакомы с организаторами информационной атаки. Они занимались реализацией этого проекта в прошлом году. За их услуги они получили средства в полном объеме. Однако в их адрес имелись нарекания по реализации проекта, как от отдельных жителей города, так и у контрольно-фискальных органов, которыми в ноябре 2018 года был поднят вопрос о нецелевом использовании бюджетных средств. Мы не можем позволить такое отношение к социальной инициативе акимата. В настоящее время Нацбюро по противодействию коррупции производится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения. Также определяется сумма ущерба. Мы со своей стороны тоже провели инвентаризацию, где также были выявлены и подтверждены факты недобросовестного исполнения, как минимальное оснащение спортинвентарем, не все заявленные дворы были охвачены, отсутствие тренеров в положенное время на площадках, встречалось грубое отношение к занимающимся. Это заставило нас усомниться в качестве проводимой данной компанией работы. Поэтому, чтобы повысить качество реализации, обеспечить безопасность детей и прозрачность проекта, в этом году мы оптимизировали проект с учетом опыта прошлого года. Его исполнитель будет определен исключительно в конкурентной среде. Данная оптимизация не скажется на зарплате инструкторов и инвентарном фонде для юных спортсменов. Важно помнить, что организация детского спортивного досуга - инициатива акимата Алматы, и она всецело направлена на людей, поэтому никто не имеет монопольного права на проект, реализуемого на деньги налогоплательщиков. Любая компания, имеющая опыт в этой области имеет право на участие и предоставление более качественных услуг. Победитель, который будет реализовывать проект в этом году, определится по итогам открытого конкурса", - отметили в управлении спорта.

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