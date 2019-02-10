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Конфликт во время детского матча по хоккею закончился стрельбой

Раненый потерял много крови, ему замотали голову бинтами и увезли в больницу.

Фото : pixabay10 февраля 2019, 06:00

Во время хоккейного матча между командами "Северная Звезда" и "Дмитров" (игроки не старше 2008 года рождения) в Москве отец игрока "Дмитрова" выстрелил в папу другого спортсмена из этой же команды, передает Lenta.ru.

По информации издания "Спорт Экспресс", между двумя мужчинами давно существовал конфликт из-за бизнеса. Ругаться отцы начали около площадки, и один из них заявил другому: "Твои часики тикают. Я тебя заказал!". После этого они ушли в буфет, где оскорбленный мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в соперника.

Пуля прошла по касательной. Тем не менее раненый потерял много крови, ему замотали голову бинтами и увезли в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Стрелявший мужчина сдался полиции и сейчас находится в отделении.


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