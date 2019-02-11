Тело мужчины шесть лет пожирало себя изнутри

Британец не мог есть твердую пищу, в результате чего сильно отощал.

Житель Великобритании утверждает, что его тело в течение шести лет "пожирало себя изнутри", отвергая любую пищу из-за болезни. Его историю рассказало издание Daily Mail.

В 2009 году 45-летнему Ли Бэйкеру (Lee Baker) из английского города Маргит диагностировали саркоидоз, а спустя некоторое время — диабет второго типа. За четыре года лечения британец "достиг дна", и в течение последующих шести лет страдал от более серьезного заболевания — гастропареза (расстройство пищеварения, при котором снижается активность мышц желудка).

Британец не мог есть твердую пищу, в результате чего сильно отощал. Он выпивал по четыре молочных коктейля в день и за последние два года похудел с 114 килограммов до 50.

"Как только я съедал что-либо твердое, через одну-две минуты, максимум пять, мне становилось плохо, и вся еда выходила наружу, — объясняет Бэйкер. — Мои мышцы были съедены болезнью, как и весь мой жир".

Супруга Бэйкера призналась, что от него на тот момент уже "ничего не осталось". Она тяжело переживала болезнь мужа. По ее словам, он утратил все жизненные силы и не справлялся со многими повседневными делами. Однако, чтобы приободрить жену, "всегда пытался сохранять на лице улыбку".

"Самое сложное, что я пережил в течение череды диагнозов от саркоидоза до гастропареза, — высказывания окружающих, что все проблемы сидят в моей голове", — вспоминает британец. Все изменилось, когда его супруга случайно наткнулась на статью, в которой описывались похожие симптомы.

Тогда семья обратилась в больницу и получила необходимое лечение. Благодаря стимулирующим процедурам через два месяца Бэйкер впервые за шесть лет поел твердую пищу. "Первой моей едой были два ломтика тоста и персиковый йогурт, которые я съел в больнице — рассказывает мужчина. — Тосты выглядели просто отвратительно, но это была самая вкусная еда в моей жизни".

В результате лечения состояние британца начало восстанавливаться. Бэйкер избавился от тошноты, начал хорошо питаться и даже вылечился от диабета. За две-три недели он набрал десять килограммов веса и приобрел более здоровый внешний вид. Выздоравливающий утверждает, что победа над болезнью придала его жизни "особый смысл".

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