Day with a devil: Айжан Байзакова взяла интервью у Назара Роллана

Беседа проходила в неформальной обстановке.

Не так давно ставшая мамой Айжан Байзакова начала новый проект - влог, суть которого в том, что она со своей съемочной командой проводит один день с "засветившимися" в стране людьми, и задает им неординарные вопросы, передает Zakon.kz.

Как отмечает скандальная блогерша, цель ее влога узнать: хороший это человек или нет (в переводе с нецензурной фразы Байзаковой).

"Я не Познер, но что-нибудь да попытаемся узнать", - сказала она.

Одним из героев первого видео проекта Байзаковой стал не менее скандально известный чем она сама - любитель нарушать ПДД - Назар Роллан.

Сама беседа проходила в неформальной обстановке.

"Мы на позитиве были, я с ними (от ред.: полицейскими) угарал, сидели балдели. В итоге я извинился на камеру...", - рассказал Роллан о видео, где он приносит извинения. То есть, по версии молодого человека, говоря слова извинений, он думал, что это не для общественности, а для отчетности сотрудникам полиции.

Что касается езды по встречной полосе, то для нарушителя этот вопрос не был проблемой: друг попросил снять видео для его группы в Instagram - он согласился.

"Я ему помогал, и пришла мысль поехать по встречке. Я поехал по встречке, сам снял на телефон. И смотрю, если музыку наложить, то оно хайпанет, оно выстрелит", - сказал Роллан.

При этом он не согласился с тем, что хочет "хайпануть". В данный момент он якобы хочет делать качественный контент, "черный хайп" ему надоел.

При этом молодой человек заявил, что проблемы, возникающие на фоне его нарушений ПДД, он решает сам. При этом, правда, добавил: "Финансы это все решают".

Сама Байзакова, с ее слов, неодобрительно относится к тому, что он вытворяет на дороге.

Помимо нарушений, речь шла о татуировках, пранках и других хайпах. А завершается ролик весьма неожиданно - Байзакова и герои ее видео помогли финансово нуждающейся семье, чей дом практически уничтожил сель, в мкр.Карагайлы (садоводческое товарищество Жетысу).

Само видео редакция не размещает из-за обилия в нем нецензурных выражений.

Автор влога получила скандальную популярность среди казахстанцев после проведенного ей конкурса на раздевание за деньги среди девушек в одном из алматинских клубов. После этого решением суда она была арестована на трое суток. Помимо этого девушка очень часто привлекает к себе внимание резкими и откровенными высказываниями по тем или иным громким событиям, происходящим в Казахстане. Что касается Роллана, то о его "подвигах" не могли не писать казахстанские СМИ, так как молодой человек своими нарушениями ПДД не только выражал неуважение к законам, обществу, но и подвергал опасности жизни участников дорожного движения.

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