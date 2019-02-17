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Лавров осадил журналистов Washington Post

Вопрос касался президента Сирии Башара Асада.

Фото : Twitter17 февраля 2019, 17:03

Российский сенатор Алексей Пушков поддержал главу МИД России Сергея Лаврова, резко ответившего журналистам The Washington Post, сообщает РИА Новости.

Вопрос касался президента Сирии Башара Асада.

Во время пресс-конференции Лаврова спросили, какие меры собирается предпринять Россия для предотвращения "новых преступлений Асада против своего народа".

"Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите. Так что пишите", – ответил глава внешнеполитического ведомства РФ и поблагодарил за вопрос.

Пушков отметил, что Лавров дал американским журналистам "отличный ответ".

"Это называется — поставить на место", — подчеркнул сенатор в Twitter.

Западные СМИ неоднократно уличали в создании фейков о войне в Сирии. Одним из примеров стала история девочки Баны Алабед, на которую регулярно ссылались журналисты. В Twitter-аккаунте, который велся от ее имени, рассказывалось о жизни в Алеппо на идеальном английском языке. Позже выяснилось, что девочка совершенно не говорит по-английски.


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