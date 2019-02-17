Лавров осадил журналистов Washington Post

Вопрос касался президента Сирии Башара Асада.

Российский сенатор Алексей Пушков поддержал главу МИД России Сергея Лаврова, резко ответившего журналистам The Washington Post, сообщает РИА Новости.

Вопрос касался президента Сирии Башара Асада.

Во время пресс-конференции Лаврова спросили, какие меры собирается предпринять Россия для предотвращения "новых преступлений Асада против своего народа".

"Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите. Так что пишите", – ответил глава внешнеполитического ведомства РФ и поблагодарил за вопрос.

Пушков отметил, что Лавров дал американским журналистам "отличный ответ".

"Это называется — поставить на место", — подчеркнул сенатор в Twitter.

Западные СМИ неоднократно уличали в создании фейков о войне в Сирии. Одним из примеров стала история девочки Баны Алабед, на которую регулярно ссылались журналисты. В Twitter-аккаунте, который велся от ее имени, рассказывалось о жизни в Алеппо на идеальном английском языке. Позже выяснилось, что девочка совершенно не говорит по-английски.

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