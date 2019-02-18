Трамп приготовился отстаивать режим ЧП

Трамп объявил о подписании документа, предусматривающего введение режима чрезвычайного положения, чтобы получить возможность использовать бюджет для строительства стены на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп готов применить право вето в случае неодобрения Конгрессом режима ЧП на границе с Мексикой. Об этом сообщил старший советник президента Стивен Миллер, передает Lenta.ru.

По его словам, Трамп намерен защищать решение о чрезвычайном положении. На вопрос о возможном наложении вето Мюллер добавил, что президент "гарантировано" будет отстаивать свою позицию.

15 февраля Трамп объявил о подписании документа, предусматривающего введение режима чрезвычайного положения, чтобы получить возможность использовать бюджет для строительства стены на границе с Мексикой. Позже демократы нашли в действиях президента нарушения.

Ранее разногласия между президентом и законодателями по поводу стены на мексиканской границе и ее финансирования привели к рекордно долгому шатдауну — частичной приостановке работы американского правительства.

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США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон предоставил главе оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.

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