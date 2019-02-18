Елеусинов получил в соперники мексиканца с 14 победами

Им станет 29-летний мексиканец Карлос Хименес (14-9-1, 8 КО).

Определился соперник казахстанского боксера полусреднего веса Данияра Елеусинова (5-0, 3 КО) по следующему поединку на профи-ринге, пишет Sports.kz.

По информации BoxRec.com, им станет 29-летний мексиканец Карлос Хименес (14-9-1, 8 КО). Напомним, возвращение отечественного чемпиона Олимпиады-2016 на ринг состоится на арене Liacouras Center в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) 15 марта (утро 16 марта для Казахстана). Бой Елеусинов - Хименес будет рассчитан на восемь раундов.

На данный момент хедлайнерами этого вечера бокса значатся чемпион мира во втором полулегком весе по версии IBF Тевин Фармер (28-4-1, 6 КО) и Джоно Кэрролл (16-0-1, 3 КО). В легком весе у женщин сразятся две чемпионки мира - Кэти Тэйлор (12-0, 5 КО), владеющая титулами WBA и IBF, и Роуз Воланте (14-0, 8 КО) - у нее пояс WBO.

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