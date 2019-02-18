Экс-глава "КМГ Өнімдері" Куандык Кулмурзин приговорен к штрафу в 129 миллионов тенге

В ноябре прошлого года он был задержан за получение взятки в сумме 4,3 миллиона тенге.

Вынесен приговор в отношении бывшего Генерального директора ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» Куандыка Кулмурзина, задержанного за получение взятки в сумме 4,3 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz пресс-службу городского суда Астаны.

"Пригоровом районного суда №2 Есильского район города Астаны от 12 февраля 2019 года Кулмурзин Куандык Сагиндыкович признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК РК (Получение взятки в значительном размере), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 128 980 760 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке РК и его ведомствах, государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более пятидесяти процентов, в том числе в национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государство, их дочерних организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат им, а также в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат указанным дочерним организациям", – сообщили в пресс-службе горсуда Астаны.

Также отмечено, что осужденный обязан уплатить штраф в течение одного месяца со дня вступления приговора в законную силу. Пока приговор не вступил в законную силу.

7 ноября 2018 года, Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции опубликовало видео с задержанием генерального директора ТОО "КазМунайГаз Онимдери" Куандыка Кулмурзина. Свою вину в получении взяток подозреваемый признал полностью, его отпустили под залог.

Кулмурзин подозревается в получении взятки в сумме 4,3 миллиона тенге от подчиненного ему исполняющему обязанности директора филиала ВКО ТОО "КМГ Онимдеры" за общее покровительство и попустительство в его служебной деятельности.

Как сообщила в видеоролике официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова, 1 ноября 2018 года АДГСПК РК при проведении ОПМ пресечены противоправные деяния генерального директора ТОО "КазМунайГаз Онимдери" Куандыка Кулмурзина. В связи с признанием вины в отношении обоих избрана мера пресечения в виде залога.

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