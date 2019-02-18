Фируза Шарипова пригласила Анну Седокову на тренировки

Также спортсменка разместила в Instagram фото своего менеджера Сергея Завилейского с певицей.

Обладательница ряда чемпионских поясов по профи-боксу в двух весовых категориях Фируза Шарипова из Казахстана предложила певице, экс-солистке известной российской группы "ВИА Гра" Анне Седоковой тренировки в Москве, передает Zakon.kz.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

“Приглашаю Анну Седокову на совместные тренировки в Москве. Покажу вам всю прелесть казахстанского бокса, будет чем удивить Геннадия Головкина, - написала Шарипова в соцсети. - Видно, что вы в отличной форме и с боксом знакомы не первый день”.

Также спортсменка разместила в Instagram фото своего менеджера Сергея Завилейского с певицей.

“Фото сделано в 2016 году в Академии Бокса. Анна снималась в клипе, а мы снимали промо-видео к моему первому бою в профессионалах”, - сообщила Шарипова.

На днях Анна Седокова показала в Instagram видеозапись тренировки по боксу, где она работает на лапах. Казахстанский боксер Геннадий Головкин поддержал начинания певицы в боксе.

"Так держать!" - написал Головкин под видео. В ответ Седокова оставила комментарий: “Спасибо. Пойду позанимаюсь, потом буду видео выставлять. А то стыдно перед тобой будет”.

Сейчас Фируза Шарипова из Казахстана занимает первую строчку в рейтинге WBA. Это делает ее обязательным претендентом на чемпионский пояс, которым владеет ирландка Кэти Тейлор.

Также Шарипова хочет защищать честь Казахстана на предстоящей Олимпиаде в Токио. Она намерена выступить на Олимпийских играх после завоевания титула абсолютной чемпионки мира.

Альберт Ахметов

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