Что значит сектор "красный +" на светофоре

Главная функция этой секции просто информировать водителей, что для встречных загорелся зеленый и стоит быть внимательным при совершении левого поворота.

Управление административной полиции Департамента полиции Кызылординской области разъяснило постановление Правительства РК от 21 октября 2017 года №667 "О внесении изменений и дополнений в постановление правительства от 13 ноября 2014 года за №1196 "Об утверждении Правил дорожного движения", передает Zakon.kz.

Проще говоря, в полиции разъяснили, какая роль отведена новому регулятору "красный плюс".

Алгоритм работы дополнительной секции светофора "красный плюс" интуитивно понятным назвать нельзя. Но на перекрестке с так называемым ранним отсечением встречного потока, как выяснилось, она играет важную роль.

"Красный плюс" показывает, что для встречных машин горит красный сигнал, благодаря чему вам можно, не мешкая, поворачивать налево. Неожиданно лишь то, что поворачивать можно тогда, когда горит именно "красный плюс" — привычка-то у водителей все-таки на красный, пусть и в виде плюса, реагировать как на запрещенный сигнал.

Когда "красный плюс" тухнет, значит, для встречных загорелся основной зеленый, и таким образом перекресток возвращается к совершенно обычному алгоритму работы. То есть при повороте налево по разрешающему сигналу вы должны уступить дорогу встречным машинам.

Чем "плюс" отличается от дополнительной стрелки? Тем, что он, хоть включенный, хоть выключенный, не запрещает движения. Главное, знать: когда "плюс" горит, встречка стоит и левый поворот можно совершать беспрепятственно, если не горит будьте внимательны, пропускайте встречный поток.

В итоге главная функция этой секции просто информировать водителей, что для встречных загорелся зеленый и стоит быть внимательным при совершении левого поворота.

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