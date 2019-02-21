Деньги и ценности на десятки миллионов тенге украл наркоман у автоледи из Тараза

Сама автовладелица была во время кражи в салоне красоты.

Жамбылскими полицейскими раскрыта кража в особо крупном размере, совершенная в отношении автолюбительницы из Тараза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, в полицию обратилась 38-летняя жительница Тараза с заявлением о том, что из ее автомобиля Toyota Land Cruiser Prado была совершена кража 30 000 долларов США, 2 500 000 тенге и золотых изделий в то время, когда она находилась в салоне красоты.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий 1 февраля текущего года по подозрению в совершении данной кражи задержан 28-летний ранее судимый житель областного центра. Во время обыска по месту жительства обнаружены вещественные доказательства: 10 000 долларов США, швейцарские часы "Ролекс" и золотые изделия на сумму около 10 миллионов тенге. Кроме того, в квартире задержанного изъяты пять отмычек для открывания квартирных дверей и дверей легковых автомобилей. Задержанный полностью признал свою вину, в настоящее время водворен в изолятор временного содержания", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В ведомстве добавили, что в отношении подозреваемого назначена судебно-наркологическая экспертиза, проводится досудебное расследование по ст. 188 ч. 4 п. 3 УК РК (кража, совершенная в особо крупном размере).

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