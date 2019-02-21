Казахстан обыграл Молдову в первом матче с новым тренером
Игра не будет учтена в рейтинге ФИФА.
Фото : pixabay.com21 февраля 2019, 22:27
Сборная Казахстана минимально переиграла Молдову (1:0) в товарищеском матче, который состоялся в Турции, сообщает СИА "SPORTINFORM".
На исходе часа игры автором единственного мяча стал вышедший на замену Оралхан Омиртаев.
Эта встреча стала дебютной для нового главного тренера сборной Казахстана Михаила Билека.
Игра не будет учтена в рейтинге ФИФА, поэтому обе команды проверили в деле ближайший резерв. В составе сборной Казахстана дебютировали сразу 6 футболистов.
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