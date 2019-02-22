В Карагандинской области из снежных заносов спасли более 10 человек

Спасатели напоминают об опасности выезда в штормовую погоду.

За прошедшие сутки на заснеженных автодорогах силами подразделений ДЧС Карагандинской области было проведено несколько аварийно-спасательных работ, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на департамент.

20 февраля в 22:20 в Караганде в районе ТЭЦ-3 из снежного заноса на очищенный участок дороги было отбуксировано три автомобиля, спасено шесть человек.

21 февраля в 04:11 по улице Джандарбековой из снежного заноса на очищенный участок дороги отбуксирован автомобиль марки "ГАЗель", который препятствовал проезду автотранспорта скорой медицинской помощи, следовавшей на вызов к больному.

В 05:21 в Каркаралинском районе на автодороге местного значения "Бакты - Буркутты" из технически неисправной автомашины эвакуировано два человека. Люди были доставлены в город Каркаралинск, в медицинской помощи не нуждались.

В 05:35 в Осакаровском районе на 78 км автодороги областного значения "Киевка - Осакаровка" из застрявшего в снежном заносе автомобиля эвакуировано два человека в поселок Осакаровка. Также по пути следования на очищенный участок дороги отбуксированы два легковых автомобиля, в которых находилось пять человек, в медицинской помощи не нуждались.

Спасатели напоминают об опасности выезда в штормовую погоду. Населению рекомендуется воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды.

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