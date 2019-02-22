Не в дверь, так в окно: раскрыты детали квартирных краж в присутствии хозяев в Алматы

Полиция установила причастность серийного домушника к изнасилованиям и разбойным нападениям.

Департамент полиции Алматы раскрыл детали "работы" серийного вора-домушника, грабившего квартиры ночью в присутствии их хозяев, передает Zakon.kz.

В ходе проведения досудебного расследования громкой квартирной кражи, совершенной в присутствии хозяев квартиры, задержан подозреваемый, также установлена его причастность к совершению ряд тяжких преступлений на территории города.

"Задержанный гражданин 1978 года рождения в чужие жилища проникал исключительно через окно кухни. В первую очередь среди посторонней утвари он искал кухонный нож – для подстраховки. В прошлом году на территории нашего района подозреваемому удалось совершить преступление против личности, а именно изнасилование. Тогда через окно он проник в квартиру потерпевшей на пятом этаже. Прихватив на кухне нож для резки мяса, он пригрозил своей жертве убийством и надругался над ней.", - начальник управления полиции Алмалинского района подполковник Данияр Мендебаев.

Стражи правопорядка установили, что за несколько дней до задержания гражданин совершил разбойное нападение.

"В данном эпизоде он проник через окно в квартиру на третьем этаже. С хозяином жилища у него завязалась борьба, в результате чего мужчина получил ножевое ранение руки. С места преступления злоумышленнику удалось унести драгоценные изделия и денежные средства", - уточнил Мендебаев

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