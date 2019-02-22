Костанайская область активно привлекает инвестиции в регион

В целом, развитие экономики области связывается с реализацией инвестиционных проектов.

По словам акима Костанайской области Мухамбетова Архимеда, в экономику области за 2018 год инвестировано порядка 245,3 млрд. тенге с ростом на 13,3%, при этом внешних привлечено на 38,6% больше, чем в 2017 году, передает kstnews.kz.

Из них 50% инвестиций вложено в промышленность, 15,0% – в сельское хозяйство. При этом, более 75% – это собственные средства предприятий.

В целом, развитие экономики области связывается с реализацией инвестиционных проектов. Глава региона сообщил, что эти проекты в основном будут реализованы на создаваемой "индустриальной зоне", для которой областью создается необходимая инфраструктура. Параллельно ведется работа по ее наполнению. На сегодня, на её территории планируется разместить 11 проектов с созданием более 2 тыс. рабочих мест.

Как отметил Архимед Бегежанович, помимо предприятий индустриальной зоны, в 2018 году в области введены 2 крупных инвестпроекта в рамках ГПИИР: запущен Рудненский цементный завод и мясоперерабатывающий комплекс в Аркалыке.

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