Свыше 4 тысяч предпринимателей могут воспользоваться налоговой амнистией в Актюбинской области

Аким области обозначил ряд приоритетных задач на 2019 год.

По итогам 2018 года впервые в истории Актюбинской области было собрано более 500 миллиардов тенге налогов. Такие данные озвучены на расширенном совещании департамента государственных доходов, прошедшем с участием акима области Бердыбека Сапарбаева, сообщает Zakon.kz.

О результатах работы в прошлом году доложил руководитель департамента Айбек Паяев. По его словам, за отчетный период консолидированный бюджет области впервые превысил отметку в 534,6 млрд. тенге. Сверх годового плана поступило 184,2 млрд. тенге.

После обсуждения итогов прошлого года, аким области обозначил ряд приоритетных задач на 2019 год.

В первую очередь, подчеркнул Бердыбек Сапарбаев, должна быть усилена работа по борьбе с теневыми доходами.

"Глава государства поставил задачу по сокращению доли теневой экономики минимум на 40% за три года. Департаменту государственных доходов совместно с другими уполномоченными государственными органами необходимо продолжить борьбу с теневыми доходами, особенно с фирмами-однодневками, через которые "отмывают" деньги. Необходимо вывести из тени всех предпринимателей, которые скрывая доходы, уклоняются от уплаты налогов. Особенно этим сегодня грешат рестораторы, владельцы букмекерских, предприятия, занятые производством и реализацией алкоголя. По всем ним работа должна быть усилена", - подчеркнул аким области.

Приоритетными для ДГД на текущий год также определены задачи по выявлению дополнительных резервов, регистрации незарегистрированного имущества, снижению недоимки, повышению эффективности налогового аудита, профилактике коррупции, ускорению процедур реабилитации и банкротства предприятий, которые сегодня могут длиться не один год.

Кроме того, Бердыбек Сапарбаев особо подчеркнул важность усиления разъяснительной работы по налоговой амнистии для предпринимателей, введенной поручением Главы государства с 1 января 2019 года. Налоговая амнистия предусматривает списание пени и штрафов для субъектов малого и среднего бизнеса, при условии оплаты основной суммы налога до 31 декабря.

В настоящее время по Актюбинской области под амнистию подпадают 4250 субъектов МСБ. Их общая налоговая задолженность составляет 27 миллиардов тенге, из них более 10 миллиардов тенге - это пеня и штрафы, которые будут списаны, при условии, что предприниматели погасят основной долг. Таким образом, бюджет области может пополниться дополнительно на 16 млрд тенге.

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