Байбек расспросил водителей автобусов о заработной плате и условиях труда

В Алматы обновили автобусы еще на двух маршрутах.

В Алматы рамках реализуемой транспортной реформы продолжается обновление подвижного состава и увеличение маршрутной сети города. В ходе рабочего объезда аким мегаполиса Бауыржан Байбек осмотрел новые автобусы, закупленные частным перевозчиком для обновления маршрута №65, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города Алматы.

ТОО "Авто Алма Транс" приобретено 20 низкопольных автобусов большой вместимости, которые оборудованы кондиционерами и соответствуют экологическому классу Евро-5. Все водители маршрута одеты в новую единую форму.

При этом высвободившиеся с маршрута №65 автобусы 2017 года будут направлены на обновление маршрута №4, курсирующего между мкр.Думан и мкр.Карагайлы.

Аким мегаполиса лично расспросил водителей автобусов о заработной плате и условиях труда. В среднем, водители данного автопарка получают от 160 до 200 тысяч тенге, при этом все они приезжие из других регионов.

- Городом выделяются значительные средства для субсидирования общественного транспорта, обновляется автобусный парк, но многое зависит от водителей, от манеры езды. Это большая ответственность перевозить большое количество людей. Многие здесь приехали из Шымкента. Не сидите сложа руки, не боитесь работы, это похвально, мы таких только поддерживаем, - сказал Бауыржан Байбек.

Стоит отметить, что в рамках реализуемой в Алматы транспортной реформы в 2018 году на городские маршруты было запущено почти 500 новых автобусов. В текущем году предусмотрено дополнительное обновление автобусного парка города. Кроме того, за счет средств ТОО "Алматыэлектротранс" будет приобретено еще 200 новых автобусов на газе.

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