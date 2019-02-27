Эксперт: "Нур Отан" - главный институт общественного контроля

Средства на социальную политику государства значимо возрастут практически по всем направлениям.

Жусупова Айман, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента РК – Елбасы прокомментировал съезд партии, прошедший 27 февраля, передает Zakon.kz.

- Как и ожидалось, центральной темой съезда партии "Нур Отан" явилось усиление социальной поддержки и повышение качества жизни людей. Президентом был предложен ряд конкретных мер в данном направлении, в отношении вопросов благосостояния и роста доходов населения, проактивной социальной политики, инклюзии, поддержки молодежи, расширения доступа и качества образования в стране, поддержки малого и среднего бизнеса, - рассказывает эксперт.

Она отмечает, что в частности, речь шла о повышении адресной социальной помощи - выплаты на каждого ребёнка многодетным семьям возрастут до 21 тысячи тенге, пособия родителям, опекунам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, будут повышены на 30%. Важным моментом является более изменение подходов к определению малообеспеченных семей, исключение из них социальных пособий.

Многодетным и социально уязвимым слоям населения будет оказана помощь в решении жилищных вопросов, обеспечены льготные жилищные займы под 2-3%, в рамках программы "Нурлы жер" для них будет построено более 40 тысяч арендных квартир. В результате адресной соцпомощью будет охвачено свыше 830 тысяч человек, в том числе 550 тысяч детей.

- Отдельное внимание президент уделил вопросу о необходимости, важности выравнивания диспропорций в развитии регионов. Для этих целей будут выделены средства на дальнейшую газификацию страны, водоснабжение. В целом будет разрабатываться социальная карта развития страны, на основе которой будут выделены проблемные аспекты развития регионов. Также будут повышены заработные платы низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы на 30%, на 25% низовым работникам исполнительных органов, которые работают с гражданами на районном областном уровне и в сёлах, что также направлено на выравнивание диспропорций между центром и регионами, - уточняет Жусупова.

Отдельно будут выделены средства на развитие здравоохранение (расходы на ПМСП будут увеличены с 40 до 60%).

Таким образом, основным месседжем президента в рамках выступления юбилейного съезда "Нур Отан" стало усиление социальной политики государства. Так, в целом, средства на социальную политику государства значимо возрастут практически по всем направлениям.

Данное решение главы государства носит весьма своевременный, актуальный характер, и отвечает существующему в обществу запросу на усиление социальной политики.

Партии в этом ключе совместно с Администрацией Президента было поручено создать Мониторинговый кабинет для оценки реализации деятельности Правительства, эффективного мониторинга реализации государственных программ и реформ.

Отдельно было указано, что партия должна обеспечивать качественную, "мощную" обратную связь с гражданами страны. Общественные приемы должны выступать как Единое окно помощи всем гражданам, выступая ключевым связующим звеном между властью и населением.

- Президент отметил необходимость усиления контрольных функций деятельности партии, осуществлении ею общественного контроля. При этом, учитывая, что работа партии в отношении обратной связи с гражданами страны через общественные приемные осуществляется достаточно успешно, можно предположить, что усиление ее деятельности в направлении общественного контроля будет востребована как гражданами, так и необходима для реализации качественной, эффективной политики на местах, - заключила эксперт.

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