В Актау оштрафовали руководителя за оскорбление подчиненного

На заместителя генерального директора АО "Мангистаумунайгаз" наложен административный штраф.

С заявлением в полицию об оскорблении со стороны начальника обратился работник АО "Мангистаумунайгаз", сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

На правонарушителя наложен административный штраф. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированного административного суда Актау.

По материалам дела, заместитель генерального директора отказался подписывать документ одному из своих работников. Причину объяснил истечением срока действия разрешения его подписи. На этой почве он устроил скандал, непристойно выражался в адрес подчиненного сотрудника.



Постановлением суда на заместителя генерального директора был наложен административный штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП).

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