В Алматы продолжают устанавливать датчики угарного газа

Они уже доказали свою эффективность и спасли много жизней.

В Алматы продолжаются ежедневные профилактические мероприятия по пожарной безопасности. Агитационно-профилактическая работа была начата задолго до наступления отопительного сезона и будет продолжена до его окончания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента.

В выходные и праздничные дни волонтеры Молодежного крыла «Жас Отан» и Общества Красного полумесяца РК подключаются к сотрудникам ДЧС и участвуют в агитационно-разъяснительной работе, призывая не оставлять без присмотра маленьких детей; разъясняют, как правильно эксплуатировать печи на твердом топливе. За выходные они побывали в 11200 домах, провели 15 сходов с вручением более 12000 инструкций по соблюдению пожарной безопасности в быту.

Только за один воскресный день в Бостандыкском районе было установлено 10 датчиков угарного газа в домах малообеспеченных семей. Аналогичная работа по установке газоанализаторов была проведена во всех районах города. В Наурызбайском районе ранее установленный сотрудниками ЧС датчик угарного газа спас жизнь семье с тремя малолетними детьми.

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