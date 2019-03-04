Для пошива казахстанских костюмов ткани и фурнитуру закупают за рубежом

Местные костюмы можно считать отечественными всего на треть. И у этого есть несколько причин.

Главное, чтобы костюмчик сидел. Эту крылатую фразу можно дополнить: желательно, чтобы костюмчик при этом был казахстанский. После неоднократного президентского нагоняя армия чиновников, в том числе и высокопоставленных, меняют "шанель-манель" на Made in KZ. Об этом говорится в репортаже телеканала "Астана", передает Zakon.kz.

- Всё у нас привозится из-за рубежа! Ладно, модницы и модники – им подавай шанель-манель и так далее. Но простой народ... Вчера вот на встрече с молодежью, на открытии Года молодежи, на выставке мне показали отличные костюмы и отличную обувь. Просто не обращаем внимания. Почему не развивать? Во-первых, надо пропагандировать отечественную продукцию, одежду. В мире существует простая одежда, особенно для госслужащих, для всех. И мы поднимем отечественную легкую промышленность. Вот здесь сидящие, все мы должны прийти в отечественных костюмах, ничего страшного, - говорил Президент на расширенном заседании правительства в конце января.

Заместитель премьер-министра Женис Касымбек заявил, что у него имеются костюмы отечественного производства.

- У меня есть казахстанские костюмы, но это не казахстанский. На прошлой неделе мы с супругой вот именно школьную форму смотрели. Дети носят. Ну, конечно, казахстанский костюм в три раза дешевле, в два раза дешевле, - сказал он.

В Министерстве иностранных дел пошли дальше. В ведомстве составляют список отечественных производителей для рекомендации своим сотрудникам. Из беседы с официальным представителем МИДа выяснилось, что все больше казахстанских дипломатов предпочитают одежду отечественного производства.

- Я сам уже два костюма приобрел. Всего - ну 15-17 где-то костюмов. Цена-качество соответствует тому. Один костюм я купил за 85 тысяч, второй - за 60 тысяч тенге. Но это по скидке, сейчас у них идет акция. Очень удобно, как видите. Комфортно, - отметил Айбек Смадияров.

Проверить ценовой диапазон решили и журналисты телеканала, отправившись по столичным бутикам. Все-таки не каждый госслужащий может позволить себе костюмчик за 85 тысяч. Но, обойдя несколько точек, нашли бюджетные версии: вполне себе приличную двойку можно купить в пределах 35-40 тысяч тенге. Все зависит от используемого сырья, объяснили нам в одном из шоурумов. По словам продавцов, в последнее время от госслужащих нет отбоя.

- Из 100 % так скажем полностью общей клиентуры 50 % - это у нас госслужащие. Не сказать, что их так много, но в то же время – да, спросом пользуются наши костюмы у госслужащих. Цены у нас от 25 тысяч до 45. Двойки - пиджак с брюками, или это может быть пиджак, жилетка и брюки те же, тройки. И разные костюмы у нас есть, есть двубортные, нарядные, смокинги – ну полностью, то, что касается мужской классической одежды, у нас да, есть, - рассказала Алия Отарова.

Будучи акимом столицы здесь одевался и Асет Иссекешев, нынешний министр иностранных дел Бейбут Атамкулов тоже сюда заглядывал. Среди известных клиентов и депутат Мажилиса Парламента Нуржан Альтаев. В линейке бренда женские костюмы тоже представлены.

Один из пиджаков вместе с юбкой стоит 20 тысяч тенге. Состав ткани - шерсть с вискозой. Правда ткань турецкая. В Казахстане костюмную не производят, как и фурнитуру. Даже иголки и нитки портным приходится завозить из-за рубежа.

По данным экспертов, в расчете себестоимости одного товара 30% составляет сырье, примерно столько же - работа, остальное уходит на фурнитуру, комуслуги и другие сопутствующие расходы. Это значит, что местные костюмы можно считать отечественными всего на треть. И у этого есть несколько причин. Первая – отсутствие высококачественного сырья казахстанского производства.

"Мы насчитали только три производителей казахстанских брендов классической одежды по всей стране! Всего же, по официальным данным, в Республике почти одна тысяча действующих отраслевых предприятий. В основном шьют спецодежду и обувь для государственного сектора. И загружены эти фабрики в среднем только на четверть. Некоторые крупные производители намерены покорить масс-маркет. На этом производстве к запуску линейки классических костюмов и пальто готовились почти год. В ближайшее время фабрика планирует выйти на рынок с 700 единицами продукции. Это при мощности производства в 450 готовых костюмов за 1 смену! Другая проблема - нехватка специалистов," - отмечается в сюжете.

В нацпалате "Атамекен" считают, предприятиям нужна государственная поддержка.

- Турция субсидирует те предприятия, которые находятся вне Турции. То есть те предприятия, которые представлены в наших торговых центрах, им субсидируют части затрат. Предложения мы сформировали по поддержке предприятий легкой промышленности– здесь предоставление торговых площадок для коммунальных торговых площадок в первую очередь, в проходимых местах обязательно – это второе. Это в городе Алматы, можно сказать, это Экспо центр, в Астане, возможно, в районе Экспо нашего, - сказал эксперт обрабатывающей промышленности НПП "Атамекен" Азамат Жуаспаев.

По словам эксперта, после поручения Президента по финансированию приоритетных проектов, на что предусмотрено 600 млрд тенге, решили охватить и легкую промышленность. На это направление решено направить шестую часть данных средств. Но в банки предприниматели не торопятся. На сегодняшний день использовать господдержку предприятия готовы только на 30-40 млрд тенге. В "Атамекене" объясняют, фабрики не устраивают высокая процентная ставка и требования банков по залоговому имуществу. Как результат, из 92 отобранных проектов в БВУ рассматривают только 10. Некоторые уже одобрены. Но помимо легкопрома в их числе есть и предприятия АПК. Похоже, теперь решение этого вопроса ляжет на плечи нового правительства.

Меруерт Жакиянова, Катерина Брынюк.

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