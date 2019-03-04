Атамкулов: Алматы уже де-факто является межрегиональным центром агентств ООН

Сегодня в южной столице РК находится 14 программ и учреждений Организации, имеющих многострановые и субрегиональные мандаты.

О принятии Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма и практической реализации инициативы главы государства по формированию в городе Алматы Хаба Организации Объединенных Наций, рассказал во время правительственного часа глава МИДа РК Бейбут Атамкулов, передает Zakon.kz.

В своем выступлении на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ОООН в сентябре 2015 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать Глобальную контртеррористическую коалицию государств под эгидой Организации. В качестве основы для формирования такой коалиции в политическом обращении Елбасы к государствам-членам Совета безопасности было предложено принять Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма.

- В январе 2018 года мы провели в Организации Объединенных Наций презентацию Кодекса, а в сентябре того же года этот документ был подписан представителями семидесяти государств. Сегодня он объединяет 80 стран. Основные цели Кодекса – достижение к 2045 году мира, свободного от терроризма, и создание широкой международной коалиции стран-партнеров по контртерроризму, – сообщил Бейбут Атамкулов.

Он отметил, что многие страны видят инициативу Казахстана в качестве важной основы для укрепления международного инструментария и сотрудничества в борьбе с терроризмом на фоне дефицита доверия.

- Казахстан умело выстроил работу важнейших санкционных комитетов Совбеза по противодействию ИГИЛ/ДАИШ, Аль-Каиде и движению "Талибан". Нам удалось достойно справиться с поставленной задачей, внеся динамизм в работу этих вспомогательных структур Совета безопасности. Отдельно отмечу, что Казахстан присоединился ко всем девятнадцати международным инструментам в сфере борьбы с терроризмом. И огромная заслуга в этом принадлежит именно вам – депутатам парламента, которые в кратчайшие сроки ратифицировали ряд международных конвенций и протоколов, – подчеркнул министр.

Также спикер отметил практическую реализацию инициативы главы государства по формированию в городе Алматы Хаба Организации Объединенных Наций. По его слолвам, сегодня в Алматы находится 14 программ и учреждений Организации, имеющих многострановые и субрегиональные мандаты. Таким образом, наша южная столица уже де-факто является межрегиональным центром агентств Организации Объединенных Наций.

- Благодаря содействию акимата Алматы для международных организаций в Алматы выделено современное здание. Идет завершающий этап согласования практических аспектов переезда международных структур в новое здание. Хаб Организации Объединенных Наций в Алматы будет работать в унисон усилиям по реформе Организации и, в частности, ее системы развития – как на национальном уровне, так и на региональном и межрегиональном, решая общие для региона проблемы развития. Центр будет координировать работу в сфере устойчивого развития, гуманитарной помощи, снижения опасности стихийных бедствий, – сообщил Бейбут Атамкулов.

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