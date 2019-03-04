АО "ФНБ "Самрук-Қазына" расширяет социальные программы

"Самрук-Қазына" принимает активное участие по всем направлениям социальных инициатив, озвученных Главой государства на XVIII съезде партии "Нур Отан".

В этом году Фонд продолжит реализацию проектов в области здравоохранения, здорового образа жизни, медицины, образования, заработных плат и благотворительности, передает Zakon.kz.

Как отметил председатель правления Фонда Ахметжан Есимов, "Самрук-Қазына" принимает активное участие по всем направлениям социальных инициатив, озвученных Главой государства на XVIII съезде партии "Нур Отан".

В 2018 году Фонд содействовал созданию трех реабилитационных центров, в которых прошли бесплатные курсы реабилитации 1627 детей из малообеспеченных семей, строительству спортивной инфраструктуры в сельской местности и организации медицинских поездов для оказания помощи жителям отдаленных населенных пунктов.

Также Фондом организован досуг и обучение 1830 детей из социально-уязвимых слоев населения в дворовых клубах и детских лагерях, профинансирован ряд образовательных и профессионально-ориентированных мероприятий с охватом более 23 тысяч детей.

- Прошедший год был успешным для Фонда, - отметил А. Есимов. - Нам удалось увеличить доходность на 33%, объемы отчислений в госбюджет составили 1 трлн тенге, или увеличились более чем на 200 млрд тенге по сравнению с 2017 годом. Положительные финансовые результаты позволяют не только продолжить реализацию социальных программ, но и заметно расширить их в свете поставленных Президентом задач.

Кроме того, руководителям группы портфельных компаний ФНБ поручено оказать поддержку развитию программы "Жас Оркен" и проекту "Цифровое лето", что позволит одаренным выпускникам столичных и региональных вузов получить работу в группе компаний Фонда.

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