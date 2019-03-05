Ускенбаев о квартирах для многодетных: Мы прорабатываем разные механизмы

Сейчас свою инвестиционную программу готовит Жилстройсбербанк, который заявил, что под 2% готов выдавать жилье на 20 лет.

Фото : inorehovo.ru

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на пресс-конференции в правительстве прокомментировал вопрос про жилье для многодетных семей, передает корреспондент Zakon.kz. На его взгляд, это "очень сложный вопрос". - Мы сейчас несколько механизмов отрабатываем. Мы примерный расчет из 140 тысяч тенге за один квадратный метр взяли. Это в рамках программы " Нурлы жер". Мы сначала хотели установить параметры площади жилья и так далее. Затем поступили предложения - местные исполнительные органы говорят: если вы установите какую-то фиксированную цену за одну квартиру, и мы дадим возможность акиматам самим принимать решением. К примеру, есть же семья из четырех детей, а есть семья из десяти детей, самим принимать решение, если они хотят увеличить площадь, то они имеют право эту сумму добавлять, - пояснил он . По его словам, в марте эти основные параметры для программы "Нурлы жер" доработают. - Мы их уже дорабатываем. Я сейчас окончательного решения не говорю. Иначе это все будет воспринято, как окончательное решение. Я тоже склоняюсь к мысли, что каждая ситуация разная. То есть, если дать свободу акиматам - мы фиксируем какую-то стоимость, даем и говорим: вот, к примеру, стоимость одной квартиры - из республиканского бюджета будет столько-то, а если вы будете добавлять, то на маслихатах будете принимать решение: либо вы увеличиваете площадь, либо добавляете к стоимости квартиры, - уточнил вице-министр. Также Ускенбаев ответил по поводу бюджетного кредитования. - Мы сейчас механизмы разрабатываем. Сейчас свою инвестиционную программу готовит Жилстройсбербанк. Он планирует, заявил, что под 2% готов выдавать жилье на 20 лет. Мы смотрим еще - на 20 или 25 лет. Касательно первоначального взноса - мы тоже различные механизмы смотрим, чтобы было комфортно для жителей. Помните же, была программа для молодых, когда люди сразу жили там и копили. Мы несколько таких вариантов рассматриваем, чтобы людям было комфортно, чтобы они могли сразу жить в этих квартирах и копить на погашение этого кредита. Мы смотрим различные механизмы. В любом случае - это тема для отдельного разговора - это большой разговор, - заключил он. Оксана Скибан, Астана

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