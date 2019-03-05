Казахстанский панчер Али Балоев раскрыл секрет своего удара

Самое главное, на что надо опираться - это дисциплина и мотивация.

Казахстанский боксер-панчер Али Балоев раскрыл секреты своего убойного удара. Из восьми поединков на профессиональном ринге семь он завершил досрочно. Причем превосходство над соперниками Али демонстрирует уже после первого точного попадания, передает Zakon.kz.

- Расскажите, как проходят Ваши тренировки? Появились ли какие-то новые фишки после перехода в профессиональный бокс?

- Да, в профессиональном боксе работа выстроена с индивидуальным подходом, учитываются все мои особенности и сильные стороны. Подготовка к каждому поединку проходит в несколько этапов. Сначала идет общая физическая подготовка. В этот период я много бегаю, работаю в тренажерном зале, часто выезжаю в горы. Например, в Алматы люблю подниматься по лестнице на Медеу. Мой рекорд пока что 4 минуты 36 секунд, но я рассчитываю его побить. Это укрепляет и здоровье, и силу духа, так что советую всем - даже новичкам. Потом начинается этап специальной подготовки. Здесь уже больше работы в зале: на лапах с тренером, на снарядах и со спарринг-партнерами.

- Вы признанный панчер. Поделитесь секретом своего удара.

- Не могу сказать, что я от природы бью сильнее других. Просто я много работаю над собой. Могу подсказать несколько упражнений. Например, берем кувалду и бьем по резине несколько подходов по 20 раз. После этого можно сделать 4-5 подходов, выкидывая резко и быстро 20-килограммовый гриф от штанги по 20-30 раз. А самое крутое упражнение - это жестко наносить свой излюбленный удар по подушке на стене - по 30 ударов с каждой руки. Ну и еще большую роль играет правильное питание. Мы и есть то, что мы едим.

- Можете раскрыть какие-то свои фишки и дать советы начинающим?

- Самое главное, на что надо опираться - это дисциплина и мотивация. Когда я знаю, что скоро новый бой с серьезным оппонентом, я работаю со стократным усердием. Сила удара зависит от вашего внутреннего мира, вашего настроя. Поэтому надо на 100% выкладываться на тренировках, по максимуму работать над собой и своими ошибками, четко выполнять все рекомендации тренера. У каждого человека есть удары и комбинации, которые получаются лучше всего. Даже начинающие спортсмены это быстро замечают. Больше отрабатывать именно их, и это обеспечит успех. Даже когда кажется, что больше не можешь, надо сделать еще одно усилие над собой и пойти дальше. Ставьте перед собой такие цели, которые вас мотивируют и вдохновляют работать до седьмого пота. И тогда все получится.

Альберт Ахметов

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