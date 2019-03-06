В Карагандинской области начали подворовой обход многодетных семей

Специалисты рассказывают об изменениях по соцчасти.

В Карагандинской области переходят на проактивный формат назначения адресной социальной помощи. Специалисты центра занятости проводят подворовой обход, составляют социальные карты по каждой семье с указанием проблемных вопросов, состояния здоровья и занятости. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Так, например, в Абайском районе работает мобильная передвижная группа центра занятости. Меньше чем за месяц она посетила почти 600 семей. Ее специалисты помогают людям с трудоустройством и рассказывают о новых механизмах выплаты адресной социальной помощи.

Мобильные центры занятости появляются во всех регионах страны по поручению главы государства. В Абайском районе передвижной пункт работает с февраля. Один из его приоритетов на сегодняшний день – работа с многодетными и малообеспеченными семьями.

- Мы совершаем подворовой обход и работаем с каждой семьей индивидуально, спрашиваем, какие есть проблемы. Всем разъясняем, что с первого апреля меняется механизм выплат адресной социальной помощи. В частности, критерии назначения адресной соцпомощи повышается с 50 до 70 процентов от прожиточного минимума. Наши консультанты считают общие доходы каждой семьи и определяют, сколько будут получать люди. Получается ощутимая разница между тем, что есть и что будет, – рассказывает и.о. руководителя отдела занятости и социальных программ Абайского района Айгуль Сейфуллина.

Разница действительно будет большой: например, семья Натальи Кулабековой вместо 12 тысяч тенге будет получать 103 тысячи.

- У нас четверо дочек, самой большой 15 лет, самой маленькой – 9 месяцев. Муж на инвалидности, получает только пенсию, работать не может. Поэтому для нас это большая помощь. Ведь детям хочется дать самое лучшее, – говорит Наталья.

В семье Индиры Диановой тоже четверо детей. Старшему недавно исполнилось девять лет, младшему нет еще и пяти. По образованию женщина программист, но работать по специальности у нее возможности не было. Ее супруг трудится контролером в исправительном учреждении и зарабатывает около ста тысяч тенге в месяц.

- Конечно, тяжеловато, детям ведь и одежду нужно покупать, и продукты качественные. Мы получали за четверых детей всего 10 тысяч. Теперь говорят, что будет 91 тысяча. Для нас это значительная прибавка. Спасибо за нее Президенту, – резюмирует Индира.

Это не единственная хорошая новость. Помимо увеличенных выплат, у многодетных родителей теперь есть возможность получить безвозмездный грант для открытия собственного дела. Чтобы стать участником этой программы необходимо собрать пакет документов, составить бизнес-план и пройти бесплатные курсы для начинающих предпринимателей.

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