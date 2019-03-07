Найден секрет семейного счастья

Счастливые пары ответили на вопросы.

Американский сайт знакомств E-Harmony совместно с институтом изучения общественного мнения Harris Interactive провел исследование с целью выяснить, в чем секрет семейного счастья. С выводами мир познакомил немецкий журнал Focus, передает Zakon.kz.

В исследовании приняло участие 2327 человек, счастливых в отношениях. Директор E-Harmony Грант Лэнгстон в интервью порталу Business Insider отметил, что отношения были более счастливыми, когда оба партнера на самую первую встречу шли с намерением найти любовь.

По данным исследования, 44% опрошенных, женившихся по любви, считают себя счастливыми. 67% мужчин при первой встрече со своей нынешней второй половинкой находились в поиске серьезных отношений.

Немаловажный фактор счастливых отношений- секс. Пары, у которых это случалось каждую неделю, назвали себя самыми счастливыми. Еще одним важным фактором счастья оказались общие интересы, увлечения, взгляд на жизнь, сходный уровень образования и даже политические убеждения. Это опровергает бытующее мнение о том, что притягиваются противоположности.

Не обойтись без доверия. 90% счастливых пар честно рассказывают друг другу о своих проблемах, не пытались утаить, например, затруднения со здоровьем.

Что касается равноправия, то здесь только половина опрошенных считают, что в отношениях они равноправны. Лэнгстон делает вывод, что у другой половины опрошенных в паре есть доминирующий партнер , принимающий большинство решений. Лэнгстон считает, что эти отношения одновременно функционируют хуже.

Дети также не стали гарантией вечного счастья. Но большинство счастливых пар имели двоих детей.

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