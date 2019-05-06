Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Зарина Дияс стала победительницей турнира ITF Women’s в Японии

Этот титул стал для Зарины восьмым в 15-ти финалах серии ITF и девятым в карьере в общем.

Фото : пресс-служба Федерации Тенниса Казахстана6 мая 2019, 08:00

Наша соотечественница Зарина Дияс, обыграв в финальной игре Лян Эн Шуо из Тайваня, стала победительницей турнира ITF Women’s в японском городе Гифу с призовым фондом 80000 долларов США, сообщает Zakon.kz.

Решающий финальный матч оказался сравнительно недолгим - чуть более часа, так как в первом сете Зарина уверено и технично брала одну за другой и свои, и чужие подачи. Первый сет закончился счетом всухую - 6:0. Во втором сете Лян Эн Шуо выиграла лишь один гейм на своей подаче, а второе очко ей подарила Дияс, но в итоге все закончилось уверенной победой нашей теннисистки со счетом 6:2.

Этот титул стал для Зарины восьмым в 15-ти финалах серии ITF и девятым в карьере в общем.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты