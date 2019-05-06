Зарина Дияс стала победительницей турнира ITF Women’s в Японии

Этот титул стал для Зарины восьмым в 15-ти финалах серии ITF и девятым в карьере в общем.

Наша соотечественница Зарина Дияс, обыграв в финальной игре Лян Эн Шуо из Тайваня, стала победительницей турнира ITF Women’s в японском городе Гифу с призовым фондом 80000 долларов США, сообщает Zakon.kz.

Решающий финальный матч оказался сравнительно недолгим - чуть более часа, так как в первом сете Зарина уверено и технично брала одну за другой и свои, и чужие подачи. Первый сет закончился счетом всухую - 6:0. Во втором сете Лян Эн Шуо выиграла лишь один гейм на своей подаче, а второе очко ей подарила Дияс, но в итоге все закончилось уверенной победой нашей теннисистки со счетом 6:2.

Этот титул стал для Зарины восьмым в 15-ти финалах серии ITF и девятым в карьере в общем.

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