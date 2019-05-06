Стали известны спикеры XVI Евразийского Медиа Форума

Помимо казахстанских государственных деятелей и экспертов, организаторы ожидают иностранных спикеров из 19 стран.

Объявлены детали программы XVI Евразийского Медиа Форума, намеченного на 22-24 мая 2019 г. в Алматы. Мероприятие пройдет под девизом "Мир сегодня: Трансформация реальности?".

В числе ожидаемых гостей – представители Facebook, Instagram, CGTN и ТАСС, а также экс-глава ЦРУ.

Как стало известно, в нынешнем году запланировано проведение пленарных заседаний согласно следующим тематикам: "Деглобализация: мир в поисках новых моделей развития", "Кризис потребления", "Цифровая реальность масс-медиа: мы принимаем вызов?", "Эра AI: закат или расцвет человечества?", "Кризис доверия. Глобальный расклад сил", "Блогеры: новые рок-звезды виртуального мира?", "Нелегальное – легально: Марихуана в открытом доступе!".

Также в рамках мероприятия состоится круглый стол на тему "Региональная интеграция в Центральной Азии", призванный дать экспертную оценку перспективам нового объединения стран Центральной Азии.

Помимо казахстанских государственных деятелей и экспертов, организаторы ожидают иностранных спикеров из 19 стран: участие в мероприятии примут представители США, Канады, Великобритании, Австралии, Германии, России, Грузии, Польши, Украины, Австрии, Китая, Эстонии, Словении, Сент-Винсента и Гренадин, Ливана, Андорры, Найроби, ЮАР и ОАЭ.

Так, в числе спикеров заявлены следующие имена:

Томас Хендрик Ильвес (Эстония) - эстонский политик, президент Эстонии (2006 – 2016 гг.)

Роберт Джеймс Вулси - глава ЦРУ (1993-1995 гг), эксперт по сохранению энергии, стратегический советник Genie Energy Ltd., член Совета директоров Siva Power, Inc.

Уэйн Кертис Уэлдон (США) – конгрессмен, республиканец от округа Пенсильвании (1987-2007)

Анна-Мария Тренева (Россия) – Региональный директор Facebook, Instagram и Messenger России

Мартин Форд (США) - Футурист и Автор книг "Восстание машин", "Архитекторы расследований – правда об искусственном интеллекте от людей, которые его строят"

Михаил Гусман (Россия) - журналист, 1-ый заместитель генерального директора ТАСС

Дмитрий Гордон (Украина) - журналист, главный редактор газеты "Бульвар Гордона", основатель интернет-издания "ГОРДОН".

Андрес Ильвес (Южная Африка) - независимый журналист и генеральный директор, Ilves International

Стивен Коул (Великобритания), автор и ведущий программ CGTN

Отметим, что в ходе предстоящей конференции планируется обсудить ряд актуальных проблем мирового и регионального масштаба. На повестке дня окажутся проблемы процесса деглобализации, углубляющегося кризиса потребления, а также проблемы международного права и вызовы, сопряженные с расширяющимся использованием искусственного интеллекта.

Также в рамках Форума будут обсуждаться профессиональные темы в сфере медиа - будущее журналистики в цифровом мире и рост влияния блогосферы.

Главная миссия Евразийского Медиа Форума (ЕАМФ) в качестве ведущей независимой диалоговой платформы Центральной Азии - создание условий свободного и открытого диалога политиков, журналистов и экспертов по ключевым проблемам геополитического, экономического, социокультурного развития Казахстана, Евразии и всего международного сообщества.

Регистрация доступна до 15 мая на официальном сайте.

Количество мест ограничено.

Генеральный партнер XVI Евразийского Медиа Форума - АО "Самрук-Қазына".

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