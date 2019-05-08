Назначен председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК

Им стал Канат Баитов.

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Баитов Канат Курмашевич назначен на должность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Баитов родился в 1968 году в Павлодарской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, Кокшетауский институт экономики и менеджмента.

В 1992–1994 годы работал подземным горным мастером шахты №2 рудника Бестюбе ГОК "Каззолото". В 1994–1995 гг. — главный инженер шахты "Западная" рудника Бестюбе ГОК "Каззолото". В 1995–1999 гг. — главный инженер шахты "Капитальная" рудника Ак Су АО "Казахалтын".

В 1999–2002 гг. — директор по экономике и финансам ОАО "Камкор". В 2003–2008 годы работал в структуре Банка Центр кредит. В 2008–2009 гг. — заместитель директора по экономике и финансам ТОО "Өндіріс компания".

Начиная с 2009 года работает в Министерстве индустрии. В 2009–2010 гг. — начальник управления металлургической и химической промышленности, в 2010–2011 гг. возглавлял управление горнодобывающей промышленности, 2011–2014 годы — руководитель управления горно-металлургической промышленности Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК.

В 2014–2019 гг. — заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК.

С февраля 2019 года занимал должность заместителя председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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