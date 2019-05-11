Смерть замакима, изнасилование в туалете, ручкой в глаз – итоги недели

Несмотря на праздничные выходные, это были не самые легкие семь дней.

Крупные ДТП с летальными исходами, происшествия с детьми, изнасилование в туалете на высокогорном катке Медеу – это лишь небольшая часть того, что произошло за эту неделю. Zakon.kz традиционно подготовил обзор самых громких событий в Казахстане.

Несмотря на праздничные выходные, это были не самые легкие семь дней.

Смерть на дороге

6 мая стал трагичным днем для близких погибших в авариях в Карагандинской области. На автодороге "Караганда-Абай" при выезде с поселка Актас 36-летний водитель мотоцикла "KAWASAKI Ex500d, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной BMW.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался при госпитализации.

Еще одна трагедия произошла в городе Шахтинске. 19-летний водитель автомашины Volkswagen Gol двигаясь со стороны проспекта Абая в сторону улицы Станционная, по предварительной версии, выехав на полосу встречного движения, совершил лобовое столкновение с мотоциклом RACER под управлением 35-летнего водителя.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, а десятилетний пассажир скончался при госпитализации.

Глубокой ночью на 9 мая на трассе Уральск – Кирсаново, недалеко от села Володарское, столкнулись фура и Lada Priora, которая выехала на встречную полосу. Водитель легкового авто погиб на месте, его тело буквально собирали по частям.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные и следственные мероприятия.

Еще одну жизнь унесла авария на трассе Петропавловск – Нур-Султан. В трех километрах от Кокшетау произошло ДТП с участием джипа Land Cruiser и асфальтоукладчика. Асфальтоукладчик стоял на обочине в нерабочем состоянии. За рулем внедорожника находился заместитель акима Акмолинской области Жомарт Жомагалиевич Нуркенов, 1974 г.р. Он скончался на месте. В машине был один.

Недетские игры

6 мая детские шалости привели к серьезным последствиям в ЗКО. Ученик СОШ №3 пятого класса бросил ручку на парту, она отскочила и попала в глаз однокласснику. Учительница в это время отсутствовала на уроке, она находилась на собрании у директора. Школьная медсестра оказала мальчику первую медицинскую помощь. Потом его доставили в районную больницу.

- Ученику была оказана первая медицинская помощь, после чего в сопровождении медработника он направлен в офтальмологическое отделение областной многопрофильной больницы. Мальчик был прооперирован, его состояние оценивается врачами как удовлетворительное, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова.

В Петропавловске горе-папаша связал и оставил детей в багажнике.

С просьбой о помощи в поиске детей обратилась жительница Петропавловска. Пока она работала на двух работах, её муж, присматривая за детьми, перебрал с алкоголем. Возвратившись вечером после работы, она не застала дома ни мужа, ни детей. Помогла бдительность горожан, которые подсказали, что слышали детские голоса со стороны гаражей за домом.

- Мы вызвали оперативную группу и при присутствии двух понятых взломали гараж, в багажнике машины нашли связанных брата с сестрой. Детей мы освободили и ещё до трёх ночи искали потом их отца, - рассказал Асхат Темирханов.

Оказалось, что ещё ранним утром мужчина связал и спрятал детей в багажнике автомобиля, а сам ушёл распивать спиртные напитки.

А в Шымкенте 3-летняя девочка по неосторожности выпила бензин. После этого ее в тяжелом состоянии доставили в местную больницу скорой медицинской помощи. Специалисты выявили повреждения внутренних органов, было решено экстренно перевести ребенка в Центр гипербарической оксигенации Шымкента.

- Из-за сильных ожогов внутренних органов у трехлетней девочки, выпившей бензин, врачи немедленно госпитализировали ее в реанимационное отделение и промыли желудок с помощью назогастрального зонда. Для того, чтобы спасти ребенка, госпитализированного в реанимационное отделение, врачи в течение двух дней боролись за жизнь маленькой пациентки. В результате проводимых реанимационных мероприятий, состояние трехлетней девочки улучшилось, на третий день ребенок был переведен из реанимационного отделения в палату, - сообщили в управлении здравоохранения Шымкента.

Изнасилование в туалете

В начале мая стало известно, что подозреваемого в изнасиловании девушки в Алматы, отпустили под залог.

Происшествие имело место быть еще в марте. Тогда девушка одна шла с ресторана и познакомилась с мужчиной. После недолгой беседы и совместного завтрака в кафе около катка Медеу, она зашла в туалет, а он пошел за ней. Закрыв ей рот, он изнасиловал ее.

Позже выяснилось, что на счету подозреваемого уже есть несколько уголовных преступлений, в том число изнасилования.

Подготовила Асема Тунгушбаева

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!