Промоутер "Канело" предложил замене Головкина $20 млн за бой в сентябре

Эррол Спенс победил Джейкобса.

Чемпиону мира по версии IBF в полусреднем весе американцу Эрролу Спенсу (25-0, 21 KO) предложили 20 миллионов долларов за бой с обладателем титулов WBC, WBA (Super) и IBF в средней категории мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (52-1-2, 35 КО), пишут Vesti.kz.

Такое предложение Спенсу сделал основатель промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя, ведущий дела Альвареса. Ранее промоутер заявил, что они готовы начать переговоры по поединку в сентябре, несмотря на разговоры о том, что в этом месяце может состояться третий бой между "Канело" и казахстанским экс-чемпионом Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО).

Однако Спенс пока не спешит принимать предложение команды "Канело" и уже отказался от 20-миллионного гонорара.

- Никогда не соглашайтесь с первым предложением, - добавил американец.

Напомним, Альварес 4 мая в Лас-Вегасе на арене T-Mobile победил единогласным решением судей американца Дэниэла Джейкобса (35-3, 29 КО), отобрав у того пояс IBF. За этим поединком с трибуны наблюдал Головкин, который назвал его скучным спаррингом.

В команде "Канело" отказали Головкину в проведении боя в сентябре. Ранее мексиканец в качестве основного условия для трилогии называл наличие титула у казахстанца. В то же время Альварес выразил уверенность, что вновь побьет казахстанского спортсмена.

Боксеры встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

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