Токаев: ЗКО должна стать инвестиционно привлекательным регионом

Он поручил акиму ускорить создание индустриальной зоны в Уральске.

В ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область на встрече с общественностью президент Касым-Жомарт Токаев говорил об инвестиционной привлекательности региона, передает Zakon.kz.

- Важно наладить системную работу по привлечению инвестиций. Западно-Казахстанская область должна стать инвестиционно привлекательным регионом страны. Нужно активно работать с инвесторами. Поручаю акиму ускорить создание индустриальной зоны в Уральске, - сообщил он.

Также он обозначил вторую задачу.

- Это прорывное развитие агропромышленного комплекса. Задел для этого есть. Область выходит на международные рынки мясной продукции. Экспорт баранины в страны ЕАЭС и Иран увеличился в 3,5 раза, говядины – на 21%, - сказал глава государства. Третья задача – масштабировать успешное предпринимательство. Более 90% продукции МСБ региона и 80% занятого в нем населения сосредоточены в Уральске и Бурлинском районе. Почему акимы других районов не стимулируют развитие малого бизнеса?

По его словам, в регионе имеется большой потенциал для развития мясного животноводства.

- Поэтому поручаю акиму совместно с Правительством принять действенные меры по стимулированию развития агропромышленного комплекса. Следует переориентировать АПК на производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Необходимо поддерживать наших сельхозтоваропроизводителей, расширяя возможности для сбыта их продукции. Важно перевести сельхозпроизводство на современные технологии., - заключил Токаев.

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