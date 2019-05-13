Кандидаты на пост президента Казахстана начали агитационную работу

Выборы Президента состоятся в Казахстане 9 июня.

На высшую государственную должность Казахстана претендуют семь кандидатов. С 11 мая разрешена агитационная работа, сообщает Zakon.kz.

Предвыборную агитацию проводят через СМИ, а также путем проведения публичных мероприятий, встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями.

Так, предвыборный штаб кандидата от партии "Ак жол" Дании Еспаевой провел агитационные встречи в Талдыкоргане. С ее программой познакомили сотрудников крупнейшего в стране завода по производству аккумуляторных батарей ТОО "Кайнар-АБК".

По словам руководителя предвыборного штаба Азата Перуашева, для таких производств нужны новые механизмы государственной поддержки. Они отражены в предвыборной программе кандидата от партии "Ак жол" Дании Еспаевой.

- В предвыборной программе сделан упор на поддержку не только малого и среднего бизнеса, но и крупных, градообразующих предприятий, которые, по сути, и формируют львиную экономику страны, - подчеркнул Азат Перуашев.

В частности, есть предложения по введению отраслевых пониженных ставок налогообложения для приоритетных отраслей промышленности, в том числе и машиностроении. Речь в программе также идет о понижении процентных ставок по кредитованию для субъектов бизнеса. Предлагается пересмотреть и расширить действующую программу поддержки экспорта.

Члены предвыборного штаба посетили в Талдыкоргане и социальные объекты. Встреча с персоналом прошла в медицинском центре "Нур Авиценум". Клиника действует свыше 20 лет, пациентам здесь оказывают широкий спектр медуслуг, но главное направление – кардиология.

13 мая 2019 года во дворце культуры им.И.Жансугурова города Талдыкорган прошел "круглый стол" в поддержку кандидата в Президенты Амиржана Косанова.

Члены регионального предвыборного штаба представили предвыборную Платформу кандидата и обсудили текущие вопросы с населением.

Во встрече приняли участие более 30 человек, среди которых были приглашены активисты и общественные деятели, а также совет старейшин, ветераны и студенты региона.

Модератором мероприятия выступил руководитель областного филиала "Ел болашагы - жетысу" Ешмуханбетов Ермек Ешмуханбетович.

Руководитель регионального предвыборного штаба Жукель Хамай ознакомил с предвыборной платформой кандидата и выступил на тему "Развитие национальных традиций и поддержания традиционных ценностей".

Доверенные лица кандидата в Президенты РК Амангельди Таспихова встретились с медработниками.

Встречу с персоналом столичного онкологического центра организовали представители штаба от Федерации Профсоюзов страны.

В ходе диалога с медперсоналом доверенные лица Амангельди Таспихова обсудили вопросы охраны труда медицинских работников и улучшения материальной базы медучреждений.

Члены Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты страны Касым-Жомарта Токаева начинают агитационные поездки по Казахстану. Первым в списке РОШ стала Карагандинская область.

Они не случайно выбрали Темиртау в качестве старта большой агитационной кампании. В штабе считают, что именно металлурги всегда были главной опорой Елбасы.

- Предвыборная Программа Касым-Жомарта Токаева четкая, ясная и реалистичная. Она основывается на трех приоритетах. Преемственность - это сохранение курса нашего Елбасы. Это мир, согласие в нашей стране, поддержка людей труда, мощная социальная политика и повышение благосостояния каждого казахстанца. Справедливость подразумевает, что все равны перед законом. Все имеют одинаковые права. Для этого нужно реформировать судебную систему, бороться с коррупцией, усиливать правоохранительную систему. Прогресс означает, что страна должна идти дальше, не стоять на месте, должны расти зарплаты, - рассказал руководитель Республиканского общественного штаба Маулен Ашимбаев.

Общение членов штаба продолжилось в городе Шахтинск. Здесь сторонники Токаева рассказали о программе кандидата горняками на шахте "Шахтинская".

Сегодня же сторонники Касым-Жомарта Токаева заявили о старте акции "Бірге". В ее рамках любой желающий может направить в адрес кандидата предложения для дополнения предвыборной программы. Для этого можно оставить заявку на сайте toqaev2019.kz или написать пост в соцсетях с хештегом #Бірге.

Также в этот день члены штаба Токаева побывали на Жезказганском медеплавильном заводе, встретились с работниками ТОО "Utari KZ", общественностью Жезказгана и активом города Сатпаев.

Предвыборный штаб Садыбека Тугел организовал экологический забег. Претендент на высший государственный пост Садыбек Тугел призывает задуматься об экологической обстановке. Ту же идею несут в массы и члены его предвыборного штаба. Сегодня в столице представители кандидата организовали необычный экологический забег.

В Казахстане набирает популярность плоггинг - гибрид физкультуры и защиты окружающей среды. На пробежку с задачей собрать, как можно больше мусора, вышли десятки юных жителей столицы. Организатором "спортивной уборки" стал предвыборный штаб кандидата в президенты Садыбека Тугел.

- Одной из ключевых задач в предвыборной программе нашего кандидата – это вопросы экологии, проблемы окружающей среды. Садыбек Тугел – патриот, которому небезразлична судьба и будущее родного края, - отметила пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата в Президенты РК Садыбека Тугел Базаргуль Умбетова.

13 мая 2019 года в Таразе прошла презентация предвыборной программы кандидата в Президенты от партии "Ауыл" Толеутая Рахимбекова. По его мнению, аграрная наука должна соприкасаться с сельскохозяйственным производством. А оно будет развиваться только тогда, когда фермеры и ученые будут активно применять инновационные технологии. Об этом шла речь на встрече с избирателями в Таразском инновационном гуманитарном университете.

- В предвыборной платформе кандидата в Президенты Толеутая Рахимбекова, как раз-таки охвачены все эти моменты. Аграрная наука она должна быть сопричастна с производством, сельскохозяйственным производством. Сельскохозяйственное производство развивается только тогда, когда применяются инновационные технологии. А инновационные технологии, это не только зарубежные. Наши ученые сами могут разработать новшества, какие-то новые технологии. И их надо применять на базе учебного заведения, на базе научных институтов, непосредственно связанных с производством, - говорит председатель народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Али Бектаев.

В Кокшетау состоялась встреча представителей Республиканского предвыборного штаба кандидата в президенты РК Жамбыла Ахметбекова и активистов Акмолинского обкома КНПК с медицинскими работниками ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница".

В качестве спикеров выступили депутат фракции "Народные коммунисты" Владислав Косарев и первый секретарь Акмолинского обкома Бейсенбай Мажитов. В ходе встречи присутствующие ознакомились с оснащением больницы, побеседовали с персоналом и больными. Косарев рассказал об основных направлениях предвыборной платформы, ответил на вопросы медработников и активистов партии, присутствующих на встрече. Также он отметил, что КНПК – партия "народных заступников", которая уже 15 лет последовательно выстраивает работу в нескольких важных направлениях. О каждом из них Косарев подробно рассказал.

Также было заявлено, что кандидат, партия и ее фракция в Мажилисе Парламента Республики Казахстан продолжат добиваться того, чтобы в центре казахстанской политики стоял человек труда, его жизнь, интеллект, культура в сочетании с физическим здоровьем, стремлением служить стране и обществу.

После выступлений ораторов граждане задавали актуальные и волнующие их вопросы, которые носили социальный характер: повышение заработной платы медицинским работникам, пенсионное обеспечение, жилищные проблемы, улучшение условий работы и другие социально-экономические вопросы.

Представители РПШ выразили уверенность, что многие избиратели Казахстана разделяют позиции коммунистов в экономике, социально-политической жизни и призвали голосовать на выборах Президента Республики Казахстан.

Предвыборная агитация завершится 8 июня в 00:00. Этот день объявлен Днем тишины.

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