Крушение самолета под Алматы: руководитель компании в бегах

При расследовании крушения самолета Tecnam-P2002 было выявлено 30 нарушений.

Аэродром Азем, с которого взлетел разбившийся самолет Tecnam-P2002, закрыт для учебных полетов. Об этом на брифинге рассказал руководитель управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК Нурлан Жумасултанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Этот аэродром частный. Он был открыт частными лицами и академией гражданской авиации. Этот аэродром использовали на правах арендатора. Мы не можем вмешиваться в предпринимательскую деятельность. Но для учебных полетов он закрыт после того случая. То есть там могут выполняться полеты на небольших воздушных судах, но там, где пилоты опытные. Горный аэродром сам по себе очень сложен, - сообщил Жумасултанов.

При расследовании крушения самолета Tecnam-P2002, который упал 10 августа 2017 года под Алматы во время выполнения учебно-тренировочного задания, в результате чего погибли курсант Айдар Абишев и пилот-инструктор Сергей Курченко, было выявлено 30 нарушений. По словам Жумасултанова, ответственность за происшествие несут люди, которые нарушали инструкции.

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На вопрос, почему так долго расследовали авиакатастрофу, представитель МИИР ответил:

- Был ряд объективных причин, которые привели к тому, что немножко затянулось. Одна из них - руководитель этого ТОО сейчас в бегах. Приходилось отправлять обломки двигателя, винта, частично узлов самолета на экспертизы, двигатель немецкого производства, самолет итальянского производства. Детали на исследования мы отправляли в Италию, в Австрию на заводы-изготовители.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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