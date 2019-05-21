"Мы дерьмо и знаем это". Британские хоккеисты бурно отпраздновали победу над французами

Сборная Франции вылетела в первый дивизион.

Хоккеисты сборной Великобритании эмоционально отпраздновали победу над командой Франции, позволившей им сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата мира, сообщает Vesti.kz.

Встреча команд в рамках группового этапа ЧМ-2019 прошла в Кошице (Словакия) и завершилась победой британцев в овертайме со счетом 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0). При этом по ходу игры французы вели с преимуществом в три шайбы, но не удержали его.

Обе сборные закончили ЧМ-2019 с двумя очками, но британцы оказались выше за счет победы в очной игре. Таким образом, французы вылетели в первый дивизион.

Хоккеисты Великобритании бурно праздновали этот успех. Сначала они обнимались и прыгали на льду, скандируя: "Мы дерьмо и знаем это".

После хоккеисты продолжили празднование в раздевалке.

Вместе с Францией из элитного дивизиона вылетала и Австрия. Их места займут сборная Казахстана, которая досрочно выиграла домашний ЧМ-2019 в первом дивизионе группы А, и команда Беларуси.

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