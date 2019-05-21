В Алматы появится Единый центр социальных услуг
Это сэкономит до 100 млн тенге бюджетных средств.
Аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел здание, где расположится Единый центр социальных услуг. После капитального ремонта на пересечении проспектов Абая и Достык в формате open space разместятся управления социального благосостояния и жилищной политики, а также Центр занятости населения Алматы. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт градоначальника южной столицы.
В настоящее время в мегаполисе проживает более 300 тысяч человек, получающих различные социальные услуги. Поскольку все они оказываются разными учреждениями, зачастую население не знает обо всех их видах.
В едином же центре по принципу "одного окна" будут предоставляться вне зависимости от места жительства более 60 социальных услуг - к примеру, приватизация жилья из государственного жилищного фонда, оформление различных социальных выплат, подача заявки на протезно-ортопедическую помощь и др.
- Как сказал на одном из последних совещаний глава государства, необходима превентивная работа в вопросах противодействия коррупции и повышения качества государственных услуг. Не житель должен ходить за услугами, а услуги должны прийти к нему. При этом все должно быть открыто и прозрачно, с исключением любого субъективного фактора. По такому принципу мы уже запустили Дом поддержки матерей "Бақытты отбасы", Центр активного долголетия для пожилых людей "Белсенді ұзақ өмір", Центр урбанистики и Дом инвестиций, где расположатся офисы ведущих компаний сферы IT и электронной коммерции. Будет создан единый контакт-центр по коммунальным вопросам, - сказал Бауыржан Байбек.
Перевод вышеуказанных управлений и служб в коммунальное здание обеспечит ежегодную экономию порядка 100 млн тенге бюджетных средств.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!