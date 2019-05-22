Певец Вилли Токарев попал в реанимацию

За его жизнь борются врачи.

Советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев обратился к врачам московской больницы, передает Mash.

- После обследования было решено его госпитализировать - потом состояние резко ухудшилось, сейчас за его жизнь борются врачи, - говорится в сообщении.

- Вилли — вовсе не псевдоним. У меня в паспорте так и записано — "Вилен Токарев". Вилен расшифровывается как Владимир Ильич Ленин. В 30-е годы было модно давать детям "революционные" имена", - рассказывал артист в одном из интервью.

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