Секреты фотожурналистики, мобильный контент и телеаудиторию обсудили на ЕАМФ в Алматы

Обширная программа XVI Евразийского Медиа Форума рассчитана на три полноценных дня и включает в себя множество актуальных тем и знаковых спикеров

22 мая в Алматы на территории отеля The Ritz-Carlton Almaty стартовал XVI Евразийский Медиа Форум - международная коммуникационная площадка, созданная в 2002 году и ежегодно объединяющая в своем информационном поле более 500 делегатов из 60 стран и каждого континента мира.

Обширная программа XVI Евразийского Медиа Форума рассчитана на три полноценных дня и включает в себя множество актуальных тем и знаковых спикеров

Первый день форума посвящен серии тематических мастер-классов от мировых медиа-экспертов ближнего и дальнего зарубежья. Проведение мастер-классов для журналистов состоялось при содействии Фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust".

Вторая половина дня началась с раскрытия секретов фотожурналистики от заместителя главного редактора – руководителя редакции фотоинформации ТАСС Григория Дукора (Россия).

Он запечатлевал на камеру все основные политические, деловые, культурные и спортивные события, военные конфликты и перевороты на территории стран, расположенных в 11 часовых поясах.

Григорий считает, что фотожурналистика все еще является одним из актуальных направлений. Используя свои работы в качестве примера, Григорий продемонстрировал, как одна фотография может раскрыть всю историю. Он также отметил, что при работе необходимо постоянно искать и ждать идеальный момент, не отвлекаясь.

- Вы можете упустить самую главную фотографию, моргнув один лишний раз, - сказал фотожурналист.

Еще одно ключевое качество успешного фотожурналиста - внимание к деталям. По его словам, можно сделать хорошую фотографию там, где вы ее не ожидали, если вы умеете подмечать детали.

Главной идеей новостной фотографии, согласно мнению спикера, является рассказ истории.

- Это то, к чему должен стремиться каждый фотограф, - утверждает Григорий, за плечами которого более чем 30-летний опыт работы фотожурналистом.

Он также подчеркнул, что невозможно снять хорошие кадры случайно – к каждому кадру необходимо готовиться.

- Фотограф должен чётко знать, что именно он будет снимать еще до съёмки, - сказал он.

Тему передачи информации визуальными способами продолжил спикер Иво Бурум с мастер-классом "Мобильная Журналистика".

Иво Бурум - преподаватель медиа-дисциплин из Австралии, колумнист, продюсер, тренер по мастер-классам мобильной журналистики для журналистов и представителей медиа-сообщества.

Иво наглядно продемонстрировал создание видеорепортажа в реальном времени, используя лишь свой мобильный телефон. Главными отличительными характеристиками мобильной журналистики, по мнению известного репортера, являются доступность и сиюминутность.

- Мобильный телефон – это новая, цифровая ручка. Я везде ношу ее с собой. Вы не можете быть журналистом и при этом не знать, как писать на цифровом языке, - заявил Иво.

Он также добавил, что "вы можете научиться техническим навыкам мобильной журналистики за считанные дни", что делает ее более доступным ресурсом для создания репортажей. Еще одним аргументом в пользу доступности фотожурналистики стали размер и стоимость оборудования.

- Вам не нужно тратить целое состояние, - утверждает Иво.

По его мнению, главное – правильно использовать оборудование.

- Если вы знаете, что делать с вашим телефоном, вы можете быть невероятным профессионалом, - подытожил спикер.

"Поколенческие особенности аудитории ТВ и Digital-медиа" обсудила на своей сессии основатель и руководитель Школы Первого канала, автор бестселлера "Как попасть на ТВ" Елена Афанасьева (Россия).

Елена предоставила подкрепленную фактическими данными информацию о ключевых различиях в телепотреблении разных поколений. Она руководствовалась научным разделением поколений: "Молчаливые", "Бэби Бумеры", "Поколение Х", "Поколение Y", и "Поколение Z". Спикер также рассмотрела причины данных различий и самого конфликта между поколениями. Согласно мнению руководителя, секрет кроется в разных ценностях, и для создания успешного продукта необходимо узнать ценности своей аудитории.

- Конфликт возникает, когда мы объясняем поведение других с точки зрения ценностей своих поколений. Но если мы хотим работать на всех, поведение нужно объяснять с точки зрениях разных поколений, - уверена Елена. - Для разных поколений одно и то же слово может означать кардинально отличающиеся друг от друга вещи. Необходимо помнить об этом.

Елена дала несколько советов о том, как учитывать эти ценности.

- Соцопросы являются одним из возможных инструментов работы с ценностями. Необходимо задаться вопросом, что важно для той или иной аудитории, - сказала она.

При подготовке программы для разных поколений, Елена поделилась следующим инструментом.

- По каждому поколению составьте список из 10 важных для них вещей. Затем сравните списки между собой. Что из этих вещей будет неприемлемо для того или иного поколения, а что они могут стерпеть? Так у вас останутся те вещи, которые вы можете использовать, - отметила Елена.

Напомним, XVI Евразийский Медиа Форум проходит с 22 по 24 мая в Алматы на территории отеля The Ritz-Carlton Almaty. Теглайн Форума в нынешнем году - "Мир сегодня: Трансформация реальности?". На повестке дня – обсуждение процесса деглобализации, кризиса потребления, цифровизации медиа-сферы, а также возможностей развития и вызовов, сопряженных с новыми технологиями и искусственным интеллектом.

Главная миссия ЕАМФ в качестве ведущей независимой диалоговой платформы Центральной Азии - создание условий свободного и открытого диалога политиков, журналистов и экспертов по ключевым проблемам геополитического, экономического, социокультурного развития Казахстана, Евразии и всего международного сообщества.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!