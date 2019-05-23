Валентина Матвиенко: Казахстан - инициатор Евразийской интеграции

Вы выполняете важную миссию, внося значительный вклад в сохранение развития подлинной свободы слова в мировом масштабе.

В Алматы на 16-м Евразийском медиафоруме председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев зачитал приветственное слово от имени председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, передает Zakon.kz.

- Не случайно Евразийский медиафорум проходит в Республике Казахстан, которая является инициатором и вдохновителем Евразийской интеграции. В принятой в декабре 2018 года декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза участниками объединения была поставлена амбициозная задача формирования Евразийского экономического союза, как одного из наиболее значимых центров развития современного мира, открытого для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с внешними партнерами и выстраивания новых форматов взаимодействия. Глубоко убеждена, что Евразийский медиафорум является одним из эффективных инструментов реализации этой задач, - говорится в приветственной речи Валентины Матвиенко.

Она отметила, что участникам форума предстоит рассмотреть ряд сложных задач и вопросов. Матвиенко выразила уверенность, что решения, которые будут приняты в рамках форума, будут услышаны за пределами Евразийского региона.

- Вы выполняете важную миссию, внося значительный вклад в сохранение развития подлинной свободы слова в мировом масштабе. В условиях глобализации независимость СМИ, это не только независимость государственной власти, но и мировой медийной власти, крупнейших медиакорпораций, формируемых взгляды на происходящие в мире события. Многообразие мнений гарантирует базовое право человека на свободный доступ к информации, - говорится в завершении приветственного слова Валентины Матвиенко.

От себя Константин Косачев отметил масштабы форума.

- Форум растет, развивается и становится мощным и по количеству и по качеству дискуссий. Евразийский медиафорум не только собирает смыслы, но генерирует повестку дня, которая становится востребованной в более широком масштабе, - сказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Евразийский медиафорум проходит в Алматы 22-24 мая, где будут обсуждаться вопросы кризиса доверия, цифровой реальности, кризисе потребления и много другое.

Асема Тунгушбаева

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