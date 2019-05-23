В Казахстане обеспечено жильем 714 многодетных семей

В настоящее время в очереди на получение жилья в Казахстане состоят 32 тыс. многодетных семей

В рамках исполнения поручений Первого Президента РК — Елбасы Нурсултана Назарбаева в регионах началась выдача жилья многодетным семьям, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В течение 2019 года по всей стране планируется обеспечить жильем 1,2 тыс. многодетных семей из запланированных 6 тыс. в 2019 году. На сегодняшний день жильем обеспечено 714 многодетных семей в разных регионах страны.

По данным местных исполнительных органов, в настоящее время в очереди на получение жилья в Казахстане состоят 32 тыс. многодетных семей

- Ход реализации поставленных задач по обеспечению жильем многодетных семей находится на особом контроле, - сообщили в МИИР РК.

Напомним, 30 апреля 2019 года в целях обеспечения жильем многодетных семей Парламентом РК был принят Закон по вопросам жилищных отношений.

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