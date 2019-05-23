Дорогостоящие лекарства для онкобольных в Алматы будет выдавать "аптечный робот"

Проект минимизирует коррупционные риски и позволяет осуществлять полный контроль выдачи лекарственных средств.

Впервые в Казахстане дорогостоящие лекарства для орфанных заболеваний будет выдавать автоматизированная система, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

В рамках проекта "Алматы - Адалдық Алаңы" в мегаполисе запустили первый автоматизированный медицинский аппарат - аптечный робот. Новый цифровой подход в обеспечении граждан жизненно необходимыми препаратами и минимизации коррупционных рисков оценил аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе осмотра Алматинского онкологического центра.

"Аптечный робот" - это первый проект в Казахстане и Центральной Азии, который позволяет выдавать дорогостоящие лекарства пациентам с онкологическими заболеваниями. От рецепта врача до выдачи препарата пациенту вся процедура систематизирована и автоматически отправляется в базу данных. Выдача же препарата производится только после идентификации лица пациента или посредством отпечатка пальца. Далее запускается персональная электронная карта и выдается выписанный врачом препарат.

- Данный проект минимизирует коррупционные риски и позволяет осуществлять полный контроль выдачи лекарственных средств, исключив риски формального списания на "мертвых душ". Кроме того, система позволяет соблюсти условий их хранения и исключения непосредственного контакта между пациентом и медицинским работником, - рассказал руководитель Проектного офиса "Алматы - Адалдық Алаңы" Александр Братенков.

В ходе посещения Алматинского онкологического центра Бауыржан Байбек также осмотрел введенный в эксплуатацию новый радиологический корпус. Если ранее учреждение оказывало медицинскую помощь только по направлениям хирургии и химиотерапии, то благодаря запуску радиологического корпуса стал доступен лучевой метод лечения.

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