Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Новый выброс на Каламкасе прокомментировали в Минэнерго

Скважина, на которой возникли выбросы, управляема, и на ней отсутствует аварийная ситуация.

Фото : Lada.kz24 мая 2019, 12:01

Министерство энергетики Казахстана поведало о текущей ситуации на скважине №8237 месторождения Каламкас, где 22 мая произошел новый эпизод водогазопроявления - грифон, передает Sputniknews.kz.

Для изучения причин возникновения водогазопроявления работает экспертная группа.

- По рекомендации экспертной группы ведутся наблюдение на скважине №8237, а также исследовательские работы в 98 скважинах в районе скважины №8237, в том числе геофизические исследования по 13 скважинам, мониторинг межколонных пространств по скважинам, - сообщает ведомство.

Также проводятся организационно-технические мероприятия согласно плану работ, который включает подготовительные работы к изоляции газового пласта и саму изоляцию газового пласта.

- Произошедшее 22 мая 2019 года водогазопроявление было незначительным. На расстоянии 20 метров от устья скважины №8237 высотой 40-50 сантиметров, на расстоянии 35 метров от устья скважины №8237 - высотой 30-40 сантиметров. По данной ситуации оперативным штабом проводятся организационно-технические мероприятия согласно плану работ. Следует отметить, что скважина №8237 управляема, и на ней отсутствует аварийная ситуация, - пояснили в пресс-службе.

Для реагирования на ситуацию 23 мая на месторождение командирован сотрудник западного межрегионального управления государственной инспекции в нефтегазовом комплексе министерства энергетики.

Выброс газоводяной смеси на месторождении Каламкас произошел 13 марта 2019 года при бурении скважины №8237. Попытка загерметизировать устье скважины желаемых результатов не дала. В короткое время вокруг буровой площадки появилось водогазопроявление в виде грифонов. В результате обследования специалисты насчитали 13 очагов. На ликвидацию пожара понадобилось почти трое суток.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты