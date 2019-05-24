Новый выброс на Каламкасе прокомментировали в Минэнерго

Скважина, на которой возникли выбросы, управляема, и на ней отсутствует аварийная ситуация.

Министерство энергетики Казахстана поведало о текущей ситуации на скважине №8237 месторождения Каламкас, где 22 мая произошел новый эпизод водогазопроявления - грифон, передает Sputniknews.kz.

Для изучения причин возникновения водогазопроявления работает экспертная группа.

- По рекомендации экспертной группы ведутся наблюдение на скважине №8237, а также исследовательские работы в 98 скважинах в районе скважины №8237, в том числе геофизические исследования по 13 скважинам, мониторинг межколонных пространств по скважинам, - сообщает ведомство.

Также проводятся организационно-технические мероприятия согласно плану работ, который включает подготовительные работы к изоляции газового пласта и саму изоляцию газового пласта.

- Произошедшее 22 мая 2019 года водогазопроявление было незначительным. На расстоянии 20 метров от устья скважины №8237 высотой 40-50 сантиметров, на расстоянии 35 метров от устья скважины №8237 - высотой 30-40 сантиметров. По данной ситуации оперативным штабом проводятся организационно-технические мероприятия согласно плану работ. Следует отметить, что скважина №8237 управляема, и на ней отсутствует аварийная ситуация, - пояснили в пресс-службе.

Для реагирования на ситуацию 23 мая на месторождение командирован сотрудник западного межрегионального управления государственной инспекции в нефтегазовом комплексе министерства энергетики.

Выброс газоводяной смеси на месторождении Каламкас произошел 13 марта 2019 года при бурении скважины №8237. Попытка загерметизировать устье скважины желаемых результатов не дала. В короткое время вокруг буровой площадки появилось водогазопроявление в виде грифонов. В результате обследования специалисты насчитали 13 очагов. На ликвидацию пожара понадобилось почти трое суток.

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