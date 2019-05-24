Жилье для 120 многодетных семей купит "Казахмыс" в Карагандинской области

До конца 2019 года в области 560 многодетных семей будут обеспечены собственным жильем.

В Карагандинской области в ближайшее время 120 семей отпразднуют новоселье. Это станет возможным благодаря подписанию трехстороннего меморандума между Министерством труда и соцзащиты населения РК, акиматом Карагандинской области и ТОО "Казахмыс Холдинга". Документ подписали министр Бердибек Сапарбаев, аким области Ерлан Кошанов и председатель совета директоров компании Эдуард Огай.

"Казахмыс" обеспечит жильем своих сотрудников, имеющих многодетные семьи, а также малообеспеченных работников и молодых специалистов. Компания обязуется купить для них 120 квартир. 46 семей отпразднуют новоселье в этом году.

Именно здесь, в Жезказгане, почти 10 лет назад Первый Президент впервые поднял вопрос социальной ответственности бизнеса.

"Казахмыс" - одна из первых в стране компаний, которая откликнулась на призыв Елбасы и Главы государства к социальной ответственности.

Сейчас "Казахмыс" не только покупает для своих работников квартиры, но также оказывает повсеместную поддержку многодетным и нуждающимся семьям. И таким образом поддерживает принцип социальной ответственности.

- Елбасы подчеркнул, что "каждая казахстанская семья должна почувствовать результаты проводимых реформ уже сегодня, а не в отдаленном будущем", - отметил Ерлан Кошанов на церемонии подписания соглашения. - В области проживает более 12 тысяч многодетных семей. Мы активно решаем их проблемы. В этом вопросе не остается в стороне и наше бизнес-сообщество. Одной из социально активных компаний является "Корпорация "Казахмыс".

Председатель совета директоров ТОО "Казахмыс Холдинг" Эдуард Огай сообщил, что социальная помощь, которую оказывает компания, будет адресной и системной. И помощь многодетным семьям - одна из главных проблем, которую нужно решить.

- В частности, квартиры получат жители не только Жезказгана, но и Сатпаева, Балхаша и других населенных пунктов, где работают наши предприятия. Еще одна наша задача - помощь семьям наших сотрудников, чтобы поправить здоровье, получить образование, - сказал Эдуард Огай.

В свою очередь, министр Бердибек Сапарбаев отметил, что проблемы социально уязвимых слоев населения, в особенности обеспечение жильем многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот, требуют совместных действий государства и бизнеса.

- По поручению Первого Президента страны Министерством проводится работа совместно с бизнес-сообществом и крупными предприятиями по реализации социальных проектов. Так, в 2018 году было заключено свыше 700 меморандумов на общую сумму около 90 млрд тенге. В целом за последние 10 лет бизнес-структурами в рамках социальной ответственности выделено более 300 млрд тенге на социальные проекты, спонсорство и благотворительность, - отметил министр.

Сразу же после подписания меморандума 10 семьям, в каждой из которых воспитываются от 4 до 8 детей, вручили ключи от квартир.

В этот же день Бердибек Сапарбаев и Ерлан Кошанов навестили одну из семей-новоселов. Собственное долгожданное жилье - 4-комнатная квартира с мебелью и ремонтом - появилась у вдовы, матери 6 детей Салтанат Нурлановой.

- До этого мы были вынуждены снимать жилье. Денег хватало только на двухкомнатную квартиру. Я работаю вахтером на предприятии и в одиночку воспитываю 6 детей, 4 у меня несовершеннолетние. Я очень благодарна компании "Казахмыс". Хорошо, что Елбасы дал поручение помогать многодетным семьям, - сказала Салтанат.

В целом до конца года в Карагандинской области 560 многодетных семей будут обеспечены собственным жильем.

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